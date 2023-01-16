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Посольство Китаю уточнило умови в’їзду до країни

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Посольство Китаю уточнило умови в'їзду до країни.

Посольство Китаю уточнило умови в’їзду до країни: крім ПЛР-тесту туристам потрібно буде заповнити анкету здоров’я.

Так, співробітники авіакомпаній та аеропортів вимагатимуть у пасажирів, які вирушають до Китаю, ПЛР-тести, зроблені максимум за 48 годин до в’їзду. Тести також можуть вибірково вимагати на китайській митниці.

Крім того, пасажирам потрібно буде заповнити декларацію про стан здоров’я, її також перевірять після прибуття до Китаю.

Довідка про результат тестування має містити ім’я та прізвище як у документі, час тестування або час видачі результату, метод тестування, сам результат тесту, назву та контакти лабораторії. Тест має бути англійською мовою, його слід пред’являти у роздрукованому вигляді.

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