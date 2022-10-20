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COVID Travel NewsКитай

Пекін посилює заходи проти ковіда, кількість заражених збільшилася вчетверо

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Пекін посилює заходи проти ковіда, кількість заражених збільшилася вчетверо

Місцева влада столиці Китаю Пекіна посилила перевірки своїх мешканців і заблокувала деякі житлові комплекси після того, як за останні тижні в країні кількість випадків захворювання на COVID зросла в чотири рази, повідомляє Reuters.

Це відбувається на тлі з’їзду Комуністичної партії Китаю, який розпочався минулої неділі, і очікується, що Сі Цзіньпін продовжить своє правління.

21-мільйонне місто повідомило про 18 нових випадків місцевої передачі вірусу за попередній день, довівши загальну кількість до 197 за 10-денний період. Це в чотири рази більше, ніж зараження, зареєстроване за попередні 10 днів.

Хоча рівень зараження в КНР нижчий, ніж в інших країнах, обмеження в Пекіні посилюються через політику Китаю щодо нульової терпимості до ковіду. Органи охорони здоров’я в Пекіні закликали до суворішої перевірки людей, підозрюваних у носіях хвороби, а також до ретельних перевірок відвідувачів супермаркетів і спортзалів – місць, де, як вважають, імовірне скупчення людей.

Деякі житлові масиви помістили на триденний карантин через підозру на Covid-19 з умовою продовження у разі появи нових випадків коронавірусу.

Останніми днями Китай пообіцяв дотримуватися політики нульової терпимості з ковідом, незважаючи на зростаюче розчарування громадськості. Шкода для економічного становища країни є, і припущення про те, що заходи скоро будуть послаблені, виявилися помилковими.

Як і інші китайські міста, Шанхай бореться зі спалахами ковіду. Цього тижня місцева влада розповіла про плани побудувати карантинний центр на 3250 місць на невеликому острові поблизу центру міста.

У період з квітня по травень 25-мільйонне місто зазнало тривалого карантину після того, як в економічному центрі було зареєстровано сотні тисяч випадків коронавірусу. Подібні карантинні центри є в інших великих містах, зокрема в Пекіні та Гуанчжоу, де проходить планове тестування на Covid.

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