Пекін посилює заходи проти ковіда, кількість заражених збільшилася вчетверо

Місцева влада столиці Китаю Пекіна посилила перевірки своїх мешканців і заблокувала деякі житлові комплекси після того, як за останні тижні в країні кількість випадків захворювання на COVID зросла в чотири рази, повідомляє Reuters.

Це відбувається на тлі з’їзду Комуністичної партії Китаю, який розпочався минулої неділі, і очікується, що Сі Цзіньпін продовжить своє правління.

21-мільйонне місто повідомило про 18 нових випадків місцевої передачі вірусу за попередній день, довівши загальну кількість до 197 за 10-денний період. Це в чотири рази більше, ніж зараження, зареєстроване за попередні 10 днів.

Хоча рівень зараження в КНР нижчий, ніж в інших країнах, обмеження в Пекіні посилюються через політику Китаю щодо нульової терпимості до ковіду. Органи охорони здоров’я в Пекіні закликали до суворішої перевірки людей, підозрюваних у носіях хвороби, а також до ретельних перевірок відвідувачів супермаркетів і спортзалів – місць, де, як вважають, імовірне скупчення людей.

Деякі житлові масиви помістили на триденний карантин через підозру на Covid-19 з умовою продовження у разі появи нових випадків коронавірусу.

Останніми днями Китай пообіцяв дотримуватися політики нульової терпимості з ковідом, незважаючи на зростаюче розчарування громадськості. Шкода для економічного становища країни є, і припущення про те, що заходи скоро будуть послаблені, виявилися помилковими.

Як і інші китайські міста, Шанхай бореться зі спалахами ковіду. Цього тижня місцева влада розповіла про плани побудувати карантинний центр на 3250 місць на невеликому острові поблизу центру міста.

У період з квітня по травень 25-мільйонне місто зазнало тривалого карантину після того, як в економічному центрі було зареєстровано сотні тисяч випадків коронавірусу. Подібні карантинні центри є в інших великих містах, зокрема в Пекіні та Гуанчжоу, де проходить планове тестування на Covid.