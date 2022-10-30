Новий найбільший у світі duty free за один день продав товарів більше ніж на 8 млн доларів

Рекордні продажі показав новий найбільший у світі duty free на Хайнані. За один день магазин продав товарів більше ніж на 8 млн доларів. Загальний добовий обсяг продажів 11 магазинів duty free на острові наблизився до 100 млн доларів, що вдвічі більше за попередній рекорд. У чому причина успіху китайського безмитного феномену?

У новому хайнаньському моллі представлено 800 відомих міжнародних та китайських брендів. Свої магазини там відкрили YSL, Prada, Burberry, Bottega Veneta, Moncler, Balenciaga, Alexander McQueen, Christian Louboutin та інші. На окремому поверсі площею 30 000 квадратних метрів представлені провідні виробники косметичної продукції, у тому числі Chanel, Dior, Estee Lauder, La Mer, Cle de Peau Beaute. Серед виробників елітного алкоголю – Remy Martin, Martell, Courvoisier, Diageo Whisky Boutique. І понад 50 світових брендів годинників та коштовностей. У тому числі Cartier, Van Cleef, Vacheron Constantin, Omega і Chopard.

На Хайнані щойно скасували ковідний карантин, і туди приїхала величезна кількість китайців. Оскільки ціни у материкових магазинах вищі, а за кордон виїхати не можна, внутрішні туристи забезпечили у duty free рекордний рівень покупок.

Наразі товари в місцевих duty free можуть купувати китайці. З 1 липня 2020 року провінція Хайнань збільшила річну квоту на безмитні покупки з 4200 доларів до майже 14 тисяч доларів на особу.

У день відкриття нового гігантського молу там побували понад 44 тисячі відвідувачів. Для стимулювання споживання спеціально до відкриття випустили споживчі купони на півмільйона доларів та ще ваучери на продукти харчування на 140 тисяч.

Зараз після прильоту до Китаю потрібно проходити двотижневий карантин. Причому місце перебування визначає китайська влада.