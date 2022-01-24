Нове дослідження: вино та шампанське захищають від COVID-19

На думку експертів із лікарні Каннінг у Шеньчжені, Китай, вживання шампанського, червоного та білого вина може знизити ризик зараження коронавірусом. Дослідження було опубліковано у журналі Frontiers in Nutrition.

Дослідники вивчили дані 473957 осіб, з яких 16559 дали позитивний результат на COVID-19. Учасники були поділені на три групи: ті, що не п’ють, п’ють у минулому і п’ють в даний час. Дослідники дійшли висновку, що найбільш захищені від SARS-CoV-2 ті, хто віддає перевагу червоному вину: вживання більше п’яти склянок цього напою на тиждень знижує ризик зараження на 17%.

У тих, хто випиває від одного до чотирьох келихів білого вина та шампанського на тиждень, COVID-19 менше на 8%, але коли вони випивають понад п’ять келихів на тиждень, «захисний ефект» практично непомітний. У тих, хто пив пиво та сидр, ризик зараження коронавірусом був вищим на 28%, при цьому кількість випитого не відігравала важливої ​​ролі.

Раніше член РАН Сергій Колесніков пояснив, як можна захиститись від штаму Омікрон за допомогою горілки, нагадує БГНЕС. За його словами, вдихання пари алкоголю допомагає певною мірою вивести вірус з органів дихання. Однак він також нагадав про необхідність дотримуватися соціальної дистанції та мити руки та ніс.