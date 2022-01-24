Нове дослідження: вино та шампанське захищають від COVID-19

На думку експертів із лікарні Каннінг у Шеньчжені, Китай, вживання шампанського, червоного та білого вина може знизити ризик зараження коронавірусом. Дослідження було опубліковано у журналі Frontiers in Nutrition.
Дослідники вивчили дані 473957 осіб, з яких 16559 дали позитивний результат на COVID-19. Учасники були поділені на три групи: ті, що не п’ють, п’ють у минулому і п’ють в даний час. Дослідники дійшли висновку, що найбільш захищені від SARS-CoV-2 ті, хто віддає перевагу червоному вину: вживання більше п’яти склянок цього напою на тиждень знижує ризик зараження на 17%.
У тих, хто випиває від одного до чотирьох келихів білого вина та шампанського на тиждень, COVID-19 менше на 8%, але коли вони випивають понад п’ять келихів на тиждень, «захисний ефект» практично непомітний. У тих, хто пив пиво та сидр, ризик зараження коронавірусом був вищим на 28%, при цьому кількість випитого не відігравала важливої ролі.
Раніше член РАН Сергій Колесніков пояснив, як можна захиститись від штаму Омікрон за допомогою горілки, нагадує БГНЕС. За його словами, вдихання пари алкоголю допомагає певною мірою вивести вірус з органів дихання. Однак він також нагадав про необхідність дотримуватися соціальної дистанції та мити руки та ніс.