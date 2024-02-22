Названо найдорожчу країну для виховання дітей

Пекінський Інститут демографічних досліджень YuWa опублікував доповідь, де вчені оголосили, які країни світу вимагають найбільших витрат на дітей.

Лідером рейтингу став Китай. Повідомляється, що середні витрати на дитину в Китаї до 18 років сягають 538 тисяч юанів, що у 6,3 раза більше, ніж ВВП на душу населення. Для порівняння: у США цей показник дорівнює 4,11, а в Японії – 4,26. У Австралії “вартість дітей” у 2,08 разу перевищує середній ВВП душу населення.

Китай відстає тільки від Південної Кореї, де зареєстровано найнижчу народжуваність у світі.

У дослідженні враховувалися як витрати безпосередньо на дитину, а й гіпотетичні фінансові втрати, які переважно несуть матері. Зазвичай вони дбають про дітей та будинок, жертвуючи своєю кар’єрою та доходом.

Зазначається, що з 2010 по 2018 рік батьки в Китаї стали витрачати більше часу на допомогу першокласникам з домашньою роботою. Якщо на початку 2010-х років вони присвячували цьому 3,67 години на тиждень, то до кінця десятиліття – 5,88 години.