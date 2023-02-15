Названі країни, де за залишені чайові туристи можуть сильно поплатитися

Традиційний «жест подяки» за хорошу роботу офіціантів у вигляді чайових у країнах з іншим менталітетом може бути сприйнятий з точністю до навпаки, і турист ризикує за це поплатитися. Про це туристів попередило британське видання The Sun. Причому свої унікальні особливості є не лише на Сході: у країнах англомовного світу, як кажуть, «свої приколи».

Китай: у середньому у материковому Китаї чайові залишати не прийнято – попереджає туристів видання. Туристів просять заздалегідь ознайомитися з політикою ресторану, багато місць чайові офіційно забороняється давати (і отримувати). “Якщо ви дійсно хочете висловити вдячність персоналу, щиро подякуйте їм або спробуйте написати їм записку”, – додають експерти. Також вони зазначають, що водії таксі, гіди та носії отримувати чайові поступово вважають «все більш прийнятним».

Японія: багатьом туристам, які цікавляться цією країною, відомо, що тут чайові не прийняті, а спроба їх залишити може бути розцінена як нав’язливість або грубість. «У кращому разі, персонал подумає, що ви забули здачу — і спробує зупинити вас, або зв’яжеться з вами потім, щоб повернути її», – зазначають експерти. А ось подякувати персоналу і поводитися пристойно з погляду японця — не завадить.

Нова Зеландія та Австралія: у цій частині англомовного світу чайових від туристів також не очікують. Хоча й обурюватись не будуть. Від великої компанії чайові в розмірах 10% від рахунку вважають приємним бонусом. Однак тут офіціанти не покладаються на чайові, як форму доходу.

Нагадаємо, що в США з обов’язковістю чайових зовсім інша фішка — тут 20% від рахунку чайовими вважають чи не обов’язковим, і якщо ви спробуєте їх не залишити — можуть бути проблеми.