Китайці хлинуть мільйонами на курорти у 2023 році: туризм очікує відкриття для найчисельніших туристів

Повернення китайських туристів, на яке сподівається влада багатьох країн, може статися вже в 2023 році, причому значно раніше, ніж очікувалося — не просто до початку літнього сезону, але навіть до китайського Нового року — відразу після 8 січня. Принаймні цю дату назвала китайська South China morning post, повідомивши, що до цієї дати Китай має намір відмовитися від карантину і відкрити кордони. Щоправда, подробиць поки що не уточнюється.

Видання повідомляє лише, що Національна комісія охорони здоров’я повідомила про пом’якшення антиковідних правил. Про це повідомили три джерела в органах охорони здоров’я у трьох китайських провінціях – Гуандун, Фуцзянь та Цзянсу.

Як уточнили медики, з 2020 року COVID-19 заявлено інфекційним захворюванням категорії А – до якої входять, наприклад, такі смертельні захворювання як бубонна чума та холера. Відповідно, вона вимагає й жорстких обмежень – у тому числі карантин інфікованих та контактованих з ними, а також заборону на вільне пересування громадян. Схоже з появою менш небезпечних штамів, таких як «омікрон», китайська влада все ж таки готова перевести ковід у категорію В, яка «вимагає необхідного лікування та заходів щодо стримування поширення», але суворі заходи контролю скасовує.

У тому числі, як зважаючи на все, поки неофіційно припускають джерела видання повинен бути скасований і жорсткий карантин на в’їзді-виїзді, що закриває туристам дорогу як з Китаю, так і в Китай… Правда, за якими правилами, в якій кількості і з наскільки жорсткими перевірками після повернення «випускатимуть» китайців і чи готові вони будуть подорожувати — поки ніхто навіть не передбачає.

Нагадаємо, повернення китайських туристів назвали «життєво важливим». Такий висновок пролунав на Глобальному саміті Всесвітньої ради з подорожей та туризму, що відбувся днями в Ер-Ріяді.

«Відновлення туризму не почнеться без присутності громадян другої за величиною економіки світу», – така загальна теза. Зокрема, Ентоні Капуано, генеральний директор Marriott International, заявив, що «політика нульового ковіда» в Китаї продовжує гальмувати відновлення туризму, причому практично по всій земній кулі.

«Проблема для нас полягає в тому, що китайський мандрівник розширив свій всесвіт у всьому світі. Вони впливали на покупки в Європі, вони були тими мандрівниками, що подорожували в інший час, ніж решта туристів. Повернення китайців було б плюсом для всіх нас», — сказав Грег О’Хара, засновник і старший керуючий директор туристичного інвестора Certares.