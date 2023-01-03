Китайський туризм повертається до допандемійного рівня

Після оптимізації в КНР політики щодо профілактики та контролю за поширенням коронавірусу в країні почали оживати різні галузі. Одна з них, туризм, демонструє потенціал швидкого відновлення до допандемійного рівня, пише видання China daily.

Показовими у плані повернення нормальної туристичної активності газета називає минулі три дні новорічних канікул у столиці КНР. У період з 31 грудня по 2 січня у Пекіні відмічено значне зростання відвідуваності громадянами пам’яток.

Так, за три дні близько 2,7 мільйона громадян побували в 151 місці проведення культурного дозвілля в Пекіні. Цей показник становить 86,4 відсотка від кількості мешканців та гостей китайської столиці, які відвідали зони відпочинку у 2019 році, пише газета.

Примітно, що при цьому зріс і дохід відповідних об’єктів проведення дозвілля, який за три дні становив 248 мільйонів юанів (приблизно 35 мільйонів доларів), що на 44,5 відсотка вище, ніж у 2019 році. Великою популярністю городян та гостей Пекіна мали різні уявлення. 75 театрів, що діють у столиці, організували 303 шоу, що можна порівняти з показниками 2019 року.

Очікується, що туристична сфера Китаю продовжить динамічно відновлюватись найближчим часом. Цьому має сприяти подальше пом’якшення жорстких протиковидних обмежень у КНР.