Китайська авіакомпанія у меню бізнес-класу пропонує туристам собачу їжу

Меню для бізнес-класу літака із супом із драконячої кістки та закускою із собачої їжі викликало масу відгуків у соцмережах та ЗМІ. Спочатку своїм відкриттям поділився турист, який летів на борту шанхайського авіаперевізника China Eastern Airlines і вирішив перекусити. “Що б це значило?” – спитав він у паблику.

Як розповіло видання Simple Flying, жодні дракони під час готування не постраждали: під dragon bone малися на увазі свинячі або курячі кісточки для традиційного кукурудзяного супу. При цьому фраза про імпортний dog food навела лише на думку, що укладач меню переплутав якийсь снек із хот-догом і погано розуміє смислові відтінки.

Причина дивовижних метаморфоз – труднощі перекладу з національної мови на прийняту в авіації англійську, і навпаки. Видання нагадало давно забутий курйозний випадок, коли авіакомпанія Braniff Airlines запустила слоган «Лети оголеним». Просуваючи перший клас зі шкіряними кріслами на мексиканському ринку, креативники перетворили фразу Fly in Leather на Vuela en cuero іспанською. Йдеться також про шкіру, але з іншим змістом.

До панічного стану туриста з Франції привів переклад оголошення французькою про екстрену посадку літака. При цьому хвилиною раніше пасажирів чистою англійською лише попросили зайняти свої місця та пристебнути ремені: лайнер потрапив у зону турбулентності.