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Китай запровадив безвізовий режим для туристів із шести країн

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Китай запровадив безвізовий режим для туристів із шести країн
Pixabay

Китай запровадив безвізовий режим для громадян шести країн: Іспанії, Італії, Нідерландів, Франції, Німеччини та Малайзії. Про це заявила офіційний представник МЗС Мао Нін.

Безвізовий режим тимчасовий — він діятиме як експеримент із 1 грудня 2023 року до 30 листопада 2024 року.

Громадяни перерахованих країн зможуть перебувати в Китаї без оформлення візи до 15 днів.

“Китай вирішив розширити сферу дії одностороннього безвізового режиму, щоб полегшити переміщення людей між КНР і зовнішнім світом на благо інтенсивного розвитку та підтримки високого рівня відкритості”, – пояснила речниця МЗС країни.

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