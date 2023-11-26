Китай запровадив безвізовий режим для туристів із шести країн

Китай запровадив безвізовий режим для громадян шести країн: Іспанії, Італії, Нідерландів, Франції, Німеччини та Малайзії. Про це заявила офіційний представник МЗС Мао Нін.

Безвізовий режим тимчасовий — він діятиме як експеримент із 1 грудня 2023 року до 30 листопада 2024 року.

Громадяни перерахованих країн зможуть перебувати в Китаї без оформлення візи до 15 днів.

“Китай вирішив розширити сферу дії одностороннього безвізового режиму, щоб полегшити переміщення людей між КНР і зовнішнім світом на благо інтенсивного розвитку та підтримки високого рівня відкритості”, – пояснила речниця МЗС країни.