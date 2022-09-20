Китай вперше заговорив про відкриття кордонів для туристів

Китайський уряд у понеділок, 19 вересня, опублікував проект правил, спрямованих на розвиток туризму прикордонних районів і в’їзд до Китаю, що полегшують іноземцям із сусідніх країн.

Згідно з проектом документа, опублікованого Міністерством культури і туризму Китаю в понеділок, 19 вересня, туристичні групи, організовані турагентствами, зможуть подорожувати прикордонними районами Піднебесної. При цьому туристам нібито дозволять самим визначати пункти в’їзду та виїзду, тобто можна припускати, що перетинати кордон можна буде в різних місцях. Подробиць про терміни вступу нововведення в силу та перелік дозволених країн поки не надходило.

Китай закрив кордони для іноземних туристів на початку 2020 року, коли пандемія COVID-19 тільки зароджувалася. Мало кому вдалося «просочитися» до Китаю за останні два роки, мабуть, лише тим, хто мав спеціальні візи.

Цього літа китайський уряд значно посилив обмеження боротьби з COVID-19, щоб стримати поширення штаму «Омікрон». У вересні у багатьох мегаполісах було запроваджено повні або часткові карантини.

Отже, згідно з новим проектом, іноземним туристам буде дозволено відвідувати прикордонні туристичні об’єкти Китаю, але лише у складі туристичних груп.

Щоправда, не уточнюється, чи повинні в’їжджаючі, як і раніше, дотримуватися вимог карантину, що діє в Китаї, для іноземних мандрівників — одного тижня ізоляції в готелі і трьох днів домашнього самоспостереження.