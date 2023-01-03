Китай пригрозив вжити заходів у відповідь проти країн, які вводять COVID-обмеження для китайських туристів

Пекін пригрозив вжити заходів у відповідь проти країн, які вводять COVID-обмеження для мандрівників, які прибувають з Китаю, після рішення влади країни відкрити кордони для міжнародного туризму.

Як пише Sky News, такі заяви відбулися після того, як ціла низка країн, включаючи США, Великобританію, Францію та Іспанію, заявили, що людям, які подорожують з материкового Китаю, перед польотом потрібно буде надати негативні результати тестування на COVID-19.

Такі вимоги влада цих країн пояснила зростанням захворюваності на коронавірус у Китаї на тлі скасування деяких з її сумнозвісних суворих правил щодо стримування пандемії.

Примітно, що від мандрівників із більшості інших країн світу ці держави таких довідок уже не вимагають.

Ми вважаємо, що обмеження на в’їзд, прийняті деякими країнами щодо Китаю, не мають під собою наукової основи, а деякі надмірні дії ще більш неприйнятні. взаємності”, – заявила офіційний представник міністерства закордонних справ Мао Нін.

При цьому вона наголосила, що Китай “готовий покращити комунікацію” з цього питання.

У свою чергу, Міністерство охорони здоров’я Великобританії заявило, що Китай постраждав від нових правил через “відсутність всеосяжної медичної інформації”. Однак якщо будуть покращення в питанні обміну інформацією та підвищення прозорості даних, то тимчасові заходи будуть переглянуті.