Гонконг скасував карантин у готелях, але туристам все ж таки доведеться нелегко

Гонконг із понеділка, 26 вересня, скасував обов’язковий карантин у готелях, проте інші ковидні обмеження для тих, хто прибуває з-за кордону, залишилися.

Карантин в готелях скасували, але тести залишилися

На тлі стабілізації ситуації з коронавірусом, влада Гонконгу з 26 вересня дещо пом’якшила правила в’їзду міжнародних мандрівників.

Так, скасовано триденний обов’язковий карантин у готелях і саму систему карантинних готелів скасовано. Попередня схема «3+4» – три дні обов’язкового карантину та чотири дні самоізоляції – змінилася на формулу «0+3». Це означає, що протягом перших трьох днів перебування мандрівникові належить вести режим самоспостереження, відповідно до якого йому надається помаранчевий код здоров’я.

За новими правилами, власникам «помаранчевого» QR-коду в перші три дні буде заборонено доступ до громадських місць – барів, ресторанів, музеїв, але при цьому можна вільно пересуватися містом громадським транспортом. Обмежувальний помаранчевий QR-код може бути знятий вже о 9:00 ранку на третій день перебування у разі негативного результату ПЛР-тесту, взятого на другий день.

Прибулим більше не потрібно буде надавати негативний ПЛР-тест перед посадкою в літак. Однак їм необхідно буде надати негативний експрес-тест на антиген (RAT) за 24 години до посадки. Крім того, доведеться складати ПЛР-тести на 2, 4 та 6 дні після прибуття, а також експрес-тест RAT щодня протягом семи днів після прибуття.

За інформацією МОЗ Гонконгу, поки що скасування всіх ковидних обмежень не стоїть на порядку денному через «високі ризики завезення інфекції».

В’їзд нещеплених, як і раніше, заборонений.