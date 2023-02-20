Експерти розповіли про дивні речі, які вводять у ступор туристів у Китаї

Китай приваблює мільйони туристів із усього світу за рахунок свого колориту. Ця країна точно знайде, чим здивувати навіть найдосвідченішого мандрівника. Детальніше про деякі дива в Китаї, які вражають приїжджих.

Декольте та живіт

У Китаї не прийнято демонструвати живіт та одягати речі з глибоким вирізом. Спеціальне табу накладається на декольте. Тих, хто порушує ці правила, вважають або бунтарками або дівчатами легкої поведінки.

Мова жестів

Збираючись до Китаю, важливо хоча б трохи вивчити мову жестів, якою місцеві активно користуються. Інакше ви можете просто не зрозуміти навколишніх людей. Наприклад, якщо в ресторані відвідувач стукає вказівним і середнім пальцями по стільці, значить, він дякує офіціанту.

Прикмети

Якщо у жителя Китаю почервоніють вуха, він неодмінно подивиться на годинник. Вся справа в народній прикметі: якщо вуха горять між 11 та 13 годинами, значить, стосунки з дружиною будуть гармонійними. А якщо між 13 та 15 годинами, скоро прийдуть гості.

Пряники з м’ясом

Китайці відзначають свято середини осені, яке присвячене місяцю. Цього дня мешканці традиційно милуються нічним небом та їдять “місячні” пряники юебіни. Начинка у пряників найрізноманітніша: від насіння лотоса до ананасів. Але найбільшою популярністю користуються пряники з горіхами та смаженою свининою.