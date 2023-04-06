Смертельна лавина в Індії: десятки туристів залишаються під завалами

7 людей загинули внаслідок масивного сходу лавини у північно-східному індійському штаті Сіккім у Гімалаях. Рятувальники побоюються, що кількість жертв може бути більшою, передає NDTV.

За інформацією джерела, побоювання ґрунтуються на відомостях про кілька десятків людей, які застрягли під снігом і чекають на допомогу.

Лавина зійшла близько полудня на дорозі Джавахарлала Неру, що з’єднує місто Гангток із гірським перевалом Натху Ла, а серед загиблих є дитина і жінка.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в цьому районі було щонайменше 150 туристів.

“23 туристи були врятовані та доставлені до довколишніх медичних закладів індійської армії. На жаль, семеро людей померли”, – йдеться у заяві влади.

“Рятувальники побоюються, що під снігом залишилися поховані ще приблизно 5-6 автомобілів, у яких перебувають від 20 до 30 туристів”, – додає індійський телеканал.

Прем’єр-міністр країни Нарендра Моді через Twitter висловив співчуття сім’ям загиблих і повідомив, що засмучений трагедією:

“Глибоко засмучений новиною про сходження лавини в Сіккімі. Співчуття всім тим, хто втратив своїх близьких. Сподіваюся, що постраждалі скоро одужають. Рятувальні операції ведуться, постраждалим надається вся можлива допомога”, – написав прем’єр-міністр.

Перевал Натху Ла, розташований на висоті 4310 метрів над рівнем моря, знаходиться в Гімалаях, на кордоні з Китаєм, і є туристичним напрямком.

Відео із місця події показали масштаб трагедії. У рятувальній операції брали участь десятки людей, намагаючись відкопати тих, хто опинився у сніговій пастці. На одному з відео рятувальник гребе сніг лопатою, а наполовину закопаний чоловік дивиться вгору, чекаючи, коли його витягнуть із снігової пастки.

У ЗМІ додають, що ще 350 туристів, що застрягли в снігу, були успішно врятовані після розчищення дороги від снігу.