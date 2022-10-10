500 000 безкоштовних квитків до Гонконгу роздадуть туристам наступного року

Уряд Гонконгу роздасть півмільйона безкоштовних авіаквитків у спробі відродити туристичну галузь, що постраждала від суворих коронавірусних обмежень. Рада з туризму Гонконгу повідомляє, що такі квитки поширюватимуться наступного року адміністрацією міського аеропорту.

Рекламні кампанії акції з роздачі безкоштовних квитків розпочнуться одразу після того, як уряд оголосить про зняття всіх обмежень для іноземців. Адміністрація аеропорту Гонконгу вже отримала приблизно 225 мільйонів фунтів стерлінгів на покупку півмільйона авіаквитків у авіакомпаній Cathay Pacific, Hong Kong Express та Hong Kong Airlines.

У 2020 році Управління аеропортів Гонконгу домовилося про придбання близько 500 000 авіаквитків у місцевих авіакомпаній у рамках пакету допомоги для підтримки авіаційної галузі. Квитки обіцяють роздавати туристам з усього світу, у тому числі й жителям Гонконгу, у рамках глобальної програми відновлення ринку.

За перші вісім місяців цього року в Гонконгу було зареєстровано лише 184 000 іноземних мандрівників, тоді як до пандемії місто приймало до 56 мільйонів туристів на рік.