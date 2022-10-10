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КитайТуризм

500 000 безкоштовних квитків до Гонконгу роздадуть туристам наступного року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
500 000 безкоштовних квитків до Гонконгу роздадуть туристам наступного року

Уряд Гонконгу роздасть півмільйона безкоштовних авіаквитків у спробі відродити туристичну галузь, що постраждала від суворих коронавірусних обмежень. Рада з туризму Гонконгу повідомляє, що такі квитки поширюватимуться наступного року адміністрацією міського аеропорту.

Рекламні кампанії акції з роздачі безкоштовних квитків розпочнуться одразу після того, як уряд оголосить про зняття всіх обмежень для іноземців. Адміністрація аеропорту Гонконгу вже отримала приблизно 225 мільйонів фунтів стерлінгів на покупку півмільйона авіаквитків у авіакомпаній Cathay Pacific, Hong Kong Express та Hong Kong Airlines.

У 2020 році Управління аеропортів Гонконгу домовилося про придбання близько 500 000 авіаквитків у місцевих авіакомпаній у рамках пакету допомоги для підтримки авіаційної галузі. Квитки обіцяють роздавати туристам з усього світу, у тому числі й жителям Гонконгу, у рамках глобальної програми відновлення ринку.

За перші вісім місяців цього року в Гонконгу було зареєстровано лише 184 000 іноземних мандрівників, тоді як до пандемії місто приймало до 56 мільйонів туристів на рік.

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