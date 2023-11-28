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10 авіакомпаній скасували рейси до Таїланду

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
10 авіакомпаній скасували рейси до Таїланду

Один із колись наймасовіших для Таїланду турринків не поспішає повертатися до країни. Більше того – 10 авіакомпаній скасували рейси з Китаю до Таїланду з однієї причини. Як запевняє видання Nation, через економічний спад у Китаї, попит на тури далеко не такий як раніше, спад приблизно наполовину, у результаті на грудень-січень перевізники знімають рейси через значно меншу кількість замовлень.

У цифрах експерти уявляють це так. Суттіпонг Конгпул, генеральний директор Управління цивільної авіації Таїланду (CAAT), повідомив, що 10 китайських авіакомпаній повідомили про відміну рейсів до Таїланду з наступного місяця по січень 2024 року. Про скасування заявили такі перевізники, як Air China, China Eastern, Shanghai Airlines, Spring Airlines, China Southern, Shenzhen Airlines, Juneyao Airlines, Ok Airways, Hainan Airlines та Beijing Capital.

Як розповів експерт, на грудень було заплановано 10 939 рейсів, але підтверджено лише 5 858, тобто їхня кількість скоротилася на 46%. На січень 2024 року з запланованих 10 984 рейсів на даний момент підтверджено 7 420 рейсів, тобто на 32% менше.

Піясават Амрананд, генеральний директор Плану відновлення бізнесу Thai Airways International, пояснив скасування економічним спадом у Китаї та політикою стимулювання внутрішнього туризму. При цьому він зазначив, що надання безкоштовних віз громадянам Китаю не призвело до притоку туристів. В даний час відновлення прибуття з Китаю становить близько 40% порівняно з періодом до Covid (2019). У результаті тайські перевізники заявили, що літаки, підготовлені для китайського ринку, вони перенаправлять «на потенційно життєздатні ринки».

На Китайський новий рік на початку лютого хороших замовлень тайські авіакомпанії також поки що не мають. Проте, точніше ситуація з’ясується наприкінці грудня.

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