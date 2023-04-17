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КіпрТуризм

Влада Кіпру вводить штрафи для одного типу туристів, деяких садитимуть за ґрати

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Драконівськими штрафами та ризиком загриміти за ґрати пригрозила влада Кіпру одному типу туристів. Йдеться насамперед про «місто вечірок» Айя-Напе, але заходи вводять і інші міста Кіпру. А ризикують потрапити «під роздачу» туристи, які бажають доповнити свій відпочинок «майже легальними» наркотичними речовинами — якщо туриста зловлять з балончиком з газом, що веселить, каральні заходи будуть жорсткими.

Як повідомляє кіпрська преса, проблема в тому, що туристи, які «познайомилися» зі спецефектами закису азоту, стали справжньою проблемою для Айя-Напи та Кіпру в цілому. На вулицях «клубного курорту» почали масово зустрічатися туристи, що лежать на тротуарах — а то й на пляжах, «пихкаючи парами з повітряних куль». При цьому донедавна веселячий газ, також відомий як NOS або закис азоту, продавався на Кіпрі цілком легально, тепер він потрапив під заборону по всій країні.

Моду на таку «добавку» до відпочинку ввели швидше за все британські туристи, які масово прямують до Айя-Напи та інших кіпрських курортів, «і багато хто з них божеволіє, перебуваючи там», як додають ЗМІ.

Туристів попередили, що тепер будь-хто, хто буде спійманий з «веселящим газом», може отримати штраф і навіть тюремний термін. На Кіпрі суворо дотримується політика абсолютної нетерпимості до незаконних наркотиків, до яких внесли і газ, що веселить.

«Якщо вас спіймають із якимось видом наркотиків, ви отримаєте або тюремний термін, або великий штраф. незаконні наркотики суворіші, ніж у Великій Британії», – таке попередження офіційно випустило навіть британське МЗС. Туристам також додали, що лише розгляд справи в суді може зайняти до двох років.

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