Приїдеш влітку на відпочинок, а всі готелі та ресторани закриті: на Кіпрі піковий сезон готується до провалу

Готелям та ресторанам популярного курортного острова загрожує повне закриття — принаймні такі панічні повідомлення кіпрських ЗМІ та професійних спільнот цитує газета The Sun. Причина? – Різка нестача на Кіпрі персоналу для готелів і ресторанів, що призвело до масових побоювань місцевих жителів і бізнесменів, що ті не зможуть працювати в піковий період високого сезону.

Так, Фамагустське відділення асоціації готелів Pasyxe заявило: «Причиною нашого занепокоєння є серйозна нестача персоналу, що може навіть поставити під загрозу роботу низки готелів. Чим ближче ми наближаємося до відкриття літнього туристичного сезону, тим більше зростає занепокоєння готельєрів. Ситуація у багатьох випадках навіть ставить під загрозу роботу деяких готельних підрозділів», – запевнили на Кіпрі.

Рішення готелі бачать у завезенні заробітчан із третіх країн. Для цього профспілка закликала уряд країни прискорити процес надання дозволів на роботу для іноземних співробітників. Заклик, зокрема, направлений до Міністерства праці — його закликають негайно розпочати видачу дозволів для персоналу з третіх країн «за допомогою простих і коротких процедур». Інакше всі успіхи кіпрського турсектору «можуть бути знищені».

При цьому джерела видання згадують, що проблема не нова: 2021 року з таким же проханням зверталися ресторани та готелі Пафосу. Але курорт в особі президента Асоціації власників розважальних центрів Пафосу (Sikap) Ангелос Онисіфору попереджає, що проблема нікуди не поділася і цього року.

Інші послуги, до речі, не порадують європейських туристів нестримним зростанням цін. Йдеться про оренду автомобілів. Середнє зростання плати за оренду в країнах, де популярна ця послуга, склало 72%, вважають експерти компанії Zest Car Rental, брокера з оренди автомобілів. Але Кіпр відзначився – там семиденна оренда подорожчала на 112% до пандемії.