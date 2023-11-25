Найпопулярніший у туристів острів розраховує, що увійде до Шенгену у 2024 році. Йдеться про Кіпр — там назвали входження до Шенгенського простору одним із головних пріоритетів у зовнішній політиці наступного року. Про це офіційно заявив міністр закордонних справ Кіпру Костянтинос Комбос, назвавши головними пріоритетами острова приєднання Кіпру до Шенгенської зони та програму безвізового режиму зі США.

Історія «взаємин» Кіпру та шенгену така. У ЄС Кіпр увійшов ще 2004 року, але до шенгенської зони так і не вступив. У 2019 році в країні заявили про готовність приєднатися до Шенгену, далі Кіпр пройшов процес комплексної оцінки, що охоплює п’ять областей відповідності статусу країни Шенгенської зони. Остання з них стосувалася інтеграції з Шенгенською інформаційною системою (SIS), до якої Кіпр підключився в липні цього року, таким чином виконавши всі попередні умови для вступу до Шенгену.

У результаті питання про приєднання до Шенгенської зони може бути винесене на розгляд Ради Міністрів ЄС. Поки з приводу його вступу жодних офіційних заяв немає, неофіційно ж «європейські спостерігачі» вважають, що шанси у Кіпру істотно вищі, ніж у тих, хто рветься в шенгенську зону Болгарії та Румунії, яких постійно «блокує» Австрія. У підсумку шанси Кіпру наступного року вступити в Шенген — 50/50. Якщо ж цього не відбудеться в 2024, попереду маячить 2026, коли Кіпр головуватиме в ЄС, і може ще раз спробувати включити країну до Шенгену.