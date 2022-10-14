На Кіпрі очікують паломництво росіян: схоже, що рейси на острів все ж таки будуть запущені

Російські туристи, які не можуть потрапити на Кіпр через санкції Євросоюзу, а також російську кіпрську діаспору, яка з тих же причин не може ні вилетіти з Кіпру, ні прийняти родичів, можуть стати «цільовою аудиторією» тієї авіакомпанії, створення якої все продовжують обговорювати владу невизнаної Турецької республіки Північного Кіпру (ТРПК).

У турецьких ЗМІ заявлено, що 15 листопада, у 39 річницю утворення республіки, Росія та «ще одна країна» (можна припустити, що йдеться про Азербайджан) можуть запустити рейси на північний бік Кіпру. На самому Кіпрі (грецькій південній частині), проте, попереджають — це буде порушенням закону.

Як заявив міністр транспорту ТРСК Ерхан Арикли, вони «гарячково працюють» над здійсненням прямих рейсів на Північний Кіпр у координації з Туреччиною. При цьому потенціал уже порахували. У плані Росії насамперед розраховують на російських туристів, які не змогли дістатися Південного Кіпру через санкції Євросоюзу.

«Близько 650 тисяч російських туристів, які зазвичай прибувають на Кіпр, на даний момент не можуть відвідати курорти через санкції ЄС. Крім того, на Кіпрі живе близько 100 тисяч росіян, і ці люди не можуть поїхати до Росії, не можуть приїхати і їхні родичі. Ми намагаємося створити альтернативу», – заявив пан Арикли.

Нагадаємо, що раніше про те, що на Північний Кіпр все ж таки полетять рейси, а Росія відкриє консульський пункт у Північній Нікосії — нагадаємо, це місто поділено надвоє між власне Кіпром і турецькою республікою Північного Кіпру, офіційно не визнаною. Причому за їхніми словами це може статися ще до кінця року.

На Кіпрі на цю інформацію відреагували різко. У країні нагадали про кримінальну відповідальність на Кіпрі для росіян, які в’їхали на північну частину острова через не через законні пункти пропуску. Таке попередження озвучив “Известиям” посол Республіки Кіпр у РФ Кіпрос Йоргалліс. «Мандрівники, які в’їжджають до Республіки Кіпр через незаконний аеропорт чи порт, оголошені такими відповідно до міжнародного права, порушують національне законодавство Кіпру. З цієї причини їм наполегливо рекомендується в’їжджати через законні пункти пропуску до Республіки Кіпр, щоб не зіткнутися з наслідками порушення закону», – сказав він.