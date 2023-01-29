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Туристів у Туреччині попередили про теракти, що готуються.

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів попередили про небезпеку турів до Туреччини

Туризм знову може виявитися «постраждалою стороною» в політичному скандалі — туристів у Туреччині попередили про теракти, що готуються. Як повідомляє турецька преса, заяви на рівні МЗС були зроблені в кількох країнах Євросоюзу та США, посилаючись на заяви МЗС Німеччини, а також консульств Франції та США, які зробили офіційне попередження своїм туристам. Але так як теракт національностей не розбирає, обережність не завадить всім туристам, у тому числі й українцям, яким довелося тікати від війни.

Всі ці заяви зроблено з одного приводу — терактів побоюються після акцій зі спалювання Корану у Швеції, а потім у Данії та Нідерландах. Наприклад, у заяві МЗС Німеччини йдеться таке: «Спалення Корану перед посольством Туреччини у Швеції останнім часом збільшило ризик терактів у Туреччині. Тому слід уникати перебування у людних громадських місцях і бути обережним при відвідуванні релігійних місць відправлення культу». Нагадаємо, що «місцем відправлення культу» можна вважати ту саму знамениту Святу Софію, після «перекваліфікації» її в мечеть.

У консульстві США зробили таку заяву: «Після нещодавніх спалень Корану в Європі уряд США попереджає своїх громадян про можливі напади терористів у відповідь на місця відправлення культу в Туреччині. Вони можуть атакувати практично без попередження. Туристам рекомендували насамперед бути пильними «у місцях, які часто відвідують мешканці Заходу», а також уникати місць скупчення народу та натовпу, не довіряти незнайомцям і стежити за сайтом посольства, «щоб бути в курсі останніх попереджень та повідомлень для громадян США». Практично аналогічні поради дає своїм громадянам та консульства Франції та Іспанії.

У попередженні від італійського консульства – це окремо цікаво – перераховані міста, в яких туристам рекомендується «дотримуватися обережності у місцях відправлення культу та центрах релігійних об’єднань», особливо у разі релігійних церемоній чи політичних демонстрацій. Серед них названі Стамбул, Анкара, Ізмір, а також «найвідоміші туристичні та прибережні напрямки».

Також італійці нагадують своїм туристам про листопадовий теракт у Стамбулі. Нагадаємо, тоді, 13 листопада 2022 року, о 16 годині на популярній туристичній вулиці Істікляль у Стамбулі. За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули 6 людей, 81 було поранено, двоє з них серйозно

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