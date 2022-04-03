У Канаді намітилося деяке збільшення витрат на туризм

Витрати на туризм у Канаді зросли на 4,4% у 2021 році після приголомшливого зниження на 49% у 2020 році.

За даними Статистичного управління Канади, опублікованими минулого тижня, основними драйверами цього зростання стали послуги з розміщення (+16,8%) та послуги харчування (+13,3%).

“Це зростання більш ніж компенсувало річний спад пасажирських авіаперевезень (-17,8%) і туристичних послуг (-33,3%)”, – йдеться в повідомленні федерального агентства.

З іншого боку, у четвертому кварталі 2021 року витрати на внутрішній туризм збільшились на 8,7 відсотка після збільшення на 29,3 відсотка у третьому кварталі.

«Незважаючи на загрозу COVID-19, що зберігається, і поява нових варіантів протягом 2021 року, підвищення рівня вакцинації протягом року і пов’язане з цим послаблення обмежень призвели до збільшення витрат на туризм у Канаді в 2021 році. До кінця третього кварталу повністю вакциновані мандрівникам було дозволено в’їжджати до Канади для несуттєвих поїздок», — повідомило Статистичне управління Канади, яке нагадує, що у четвертому кварталі Канада відновила деякі вимоги до поїздок через варіант омікрон.

Зайнятість у сфері туризму збільшилася на 5,1 відсотка у четвертому кварталі, в основному за рахунок послуг громадського харчування (+4,8 відсотка) та розміщення (+5,7 відсотка). Загалом за 2021 рік зайнятість збільшилась на 1,5%.

Тим часом, валовий внутрішній продукт (ВВП) туризму зріс на 11,9 відсотка у четвертому кварталі 2021 року та на 5 відсотків порівняно з роком раніше. “Незважаючи на це збільшення, ВВП туризму в четвертому кварталі був на 35% нижчим до пандемічного рівня”, – зазначає Статистичне управління Канади.