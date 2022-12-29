У Йорданії тисячі туристів ледве встигли врятувати з нового Сьомого чуда світу

У новому «сьомому диві світу» – кам’яному «рожевому місті» Петра в Йорданії — ледь не сталася масштабна катастрофа: понад тисячу туристів довелося оперативно евакуювати через небачену раніше повінь, повідомляють про кількох постраждалих.

Причина — раптові зливи, що спричинили сильну повінь. Раптові сильні дощі в цих краях небезпечні тим, що кам’янистий грунт не встигає ввібрати в себе воду, а гірська місцевість прискорює її течію – в результаті потоки, повні піску та каміння, становлять смертельну небезпеку. Саме вони обрушилися зі скель на Петру та перетворили на справжні річки кам’яні коридори, якими проходять туристичні доріжки.

Як повідомляють йорданські ЗМІ, стихійне лихо на об’єкті всесвітньої спадщини зажадало стрімкої евакуації щонайменше 1.7 тис. осіб. Ущелина Сік у Петрі перетворилася на «річку бруду» після шторму, що спричинило евакуацію туристів. На відео, що з’явилися в соцмережах, туристи, зняли бурхливу воду, що тече зі скель, справжні бурхливі річки замість пішохідних доріжок, а також безліч туристів, які намагаються вибратися на машинах і автобусах. Поки що повідомляють про кількох постраждалих.

Загалом сильні дощі накрили всю південну частину Йорданії, де також не обійшлося без подій. Так, повінь «змила» мікроавтобус у провінції Маан на півдні країни, пасажири зазнали травм, але вони живі. При цьому Управління громадської безпеки Йорданії повідомило, що було випущено попередження про несприятливі погодні умови та повідомило, що можуть статися зсуви та каменепади.

І це не випадково: повені в цих краях небезпечні, і в Петрі це вже призводило до смерті. Повінь 2018 року тут забрала життя 11 людей, евакуйовано ж і тоді було тисячі.

Наша довідка: йорданське кам’яне місто Петра не входить до класичного переліку античних Семи чудес Світу, які складали стародавні греки, проте Петра потрапила до списку «нових» семи чудес світу, складеного у 2015 році. Близько 100 млн осіб обирало кандидатів із величезного списку пам’яток. До списку у тому числі потрапили римський Колізей, Велика китайська стіна, Тадж-Махал та інші визначні пам’ятки.