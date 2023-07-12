Всі розділи
ГоловнаІзраїльУмовляння не допомогли: російських туристів не пустили до Ізраїлю та депортували
ІзраїльТуризм

Умовляння не допомогли: російських туристів не пустили до Ізраїлю та депортували

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Сльози та крики не допомогли: російську туристку не пустили до Ізраїлю

Скандальна історія відбулася на Святій Землі: російських туристів, які прибули до Ізраїлю з Сочі та Мінеральних Вод, не допустили до країни, і жодні умовляння не допомогли — міграційна служба вилучила їхні паспорти в аеропорту Тель-Авіва. Про це повідомило видання Baza у своєму каналі в Telegram.

Відомо, що кількість росіян, яким відмовили у в’їзді, становить понад десять. Більше доби вони знаходяться в аеропорту Ізраїлю, сплять на кріслах і картоні на підлозі, і очікують на зворотний рейс до Росії. Уточнювалося, що прикордонники відмовили їм у в’їзді з міркувань запобігання нелегальній міграції. В даний час вони змушені чекати зворотного рейсу до Росії. При цьому мандрівників із Сочі направили до Мінеральних Вод, тоді як прибулі з Мінвод позбавлені інформації про можливе повернення до Росії і чекають своєї черги на виліт з країни, але час і дата рейсу залишаються невідомими. Згідно з розповідями росіян, що застрягли в аеропорту, співробітники міграційної служби звертаються до “русо турісто” по-хамськи, зазначило видання.

Так, одна з постраждалих із Нальчика і прилетіла до Ізраїлю із дітьми на запрошення свого брата. За словами росіянки, всі документи були правильно оформлені, проте під час проходження паспортного контролю у неї відібрали паспорт та видали аркуш про депортацію. У цьому документі зазначено, що причина відмови у в’їзді полягає у запобіганні нелегальній міграції. Тепер жінка разом із дітьми зобов’язана вилетіти до Росії. Повідомлялося, що туристка не має із собою іноземних грошей і не може дозволити собі купити їжу та питну воду, не кажучи вже про пошук місця для нічлігу.

Довідка: Ізраїль має сувору імміграційну політику та правила в’їзду до країни. Інциденти, коли росіян розвертають на кордоні та забороняють їм в’їзд у країну, не рідкість. Причина — підозри у нелегальній міграції.

У лютому DIP писав про російську туристку, яка захотіла вирушити на відпочинок до популярного Ізраїлю і навіть купила для цього тур з екскурсією за 234 тис. руб., проте після прильоту прикордонна служба відмовила їй у в’їзді, не допомогли навіть сльози та крики, подробиці читайте за цим посиланням.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристів попередили про можливий хаос під час поїздок до Європи

Велика Британія
Страйки, затримки та скасування рейсів загрожують високому літньому сезону...

У Туреччині із середини поточного тижня очікується екстремальна спека

Туреччина
За даними турецьких ЗМІ, у деяких районах країни температура...

У Китаї пасажири та бортпровідники постраждали під час сильної турбулентності

Китай
Про інцидент повідомило видання Global Times, опублікувавши відео, зняте...

Знайдено тіла туристів, які загинули під час аварії вертольота біля Евересту

Туризм
Шестеро людей загинули внаслідок аварії зниклого вчора вертольота в...

У Ізраїлі заарештували трьох туристів за зйомку стюардеси під час демонстрації правил безпеки

Ізраїль
Трьох туристів з Ізраїлю заарештували за зйомку стюардеси під...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму