Умовляння не допомогли: російських туристів не пустили до Ізраїлю та депортували

Скандальна історія відбулася на Святій Землі: російських туристів, які прибули до Ізраїлю з Сочі та Мінеральних Вод, не допустили до країни, і жодні умовляння не допомогли — міграційна служба вилучила їхні паспорти в аеропорту Тель-Авіва. Про це повідомило видання Baza у своєму каналі в Telegram.

Відомо, що кількість росіян, яким відмовили у в’їзді, становить понад десять. Більше доби вони знаходяться в аеропорту Ізраїлю, сплять на кріслах і картоні на підлозі, і очікують на зворотний рейс до Росії. Уточнювалося, що прикордонники відмовили їм у в’їзді з міркувань запобігання нелегальній міграції. В даний час вони змушені чекати зворотного рейсу до Росії. При цьому мандрівників із Сочі направили до Мінеральних Вод, тоді як прибулі з Мінвод позбавлені інформації про можливе повернення до Росії і чекають своєї черги на виліт з країни, але час і дата рейсу залишаються невідомими. Згідно з розповідями росіян, що застрягли в аеропорту, співробітники міграційної служби звертаються до “русо турісто” по-хамськи, зазначило видання.

Так, одна з постраждалих із Нальчика і прилетіла до Ізраїлю із дітьми на запрошення свого брата. За словами росіянки, всі документи були правильно оформлені, проте під час проходження паспортного контролю у неї відібрали паспорт та видали аркуш про депортацію. У цьому документі зазначено, що причина відмови у в’їзді полягає у запобіганні нелегальній міграції. Тепер жінка разом із дітьми зобов’язана вилетіти до Росії. Повідомлялося, що туристка не має із собою іноземних грошей і не може дозволити собі купити їжу та питну воду, не кажучи вже про пошук місця для нічлігу.

Довідка: Ізраїль має сувору імміграційну політику та правила в’їзду до країни. Інциденти, коли росіян розвертають на кордоні та забороняють їм в’їзд у країну, не рідкість. Причина — підозри у нелегальній міграції.

У лютому DIP писав про російську туристку, яка захотіла вирушити на відпочинок до популярного Ізраїлю і навіть купила для цього тур з екскурсією за 234 тис. руб., проте після прильоту прикордонна служба відмовила їй у в’їзді, не допомогли навіть сльози та крики, подробиці читайте за цим посиланням.