Вода у Венеції різко змінила колір на флуоресцентний

Вода в головному каналі Венеції в неділю стала флуоресцентно-зеленою, і влада намагається встановити причину.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на пожежну службу Італії. Агентство зазначає, що інцидент перегукується з недавніми епізодами в Італії, коли групи захисників навколишнього середовища фарбували пам’ятники, зокрема використовували рослинне вугілля, щоб забарвити воду фонтану Треві в Римі в чорний колір на знак протесту проти викопного палива.

Однак, на відміну від попередніх випадків, жодна група активістів не взяла на себе відповідальність за те, що сталося у Венеції.

Регіональне агентство з охорони навколишнього середовища Італії відібрало зразки зміненої води та намагається ідентифікувати речовину, яка змінила її колір.

Також префект Венеції Лука Зайя скликав екстрену нараду поліції, щоб з’ясувати, що сталося, та вивчити можливі контрзаходи.

Раніше вже повідомлялося про екологічні проблеми у Венеції.

Так, канали Венеції починають пересихати через відсутність дощів. За деякими з них уже не можуть переміщатися гондоли.

Раніше Венеція стала першим у світі містом, за відвідування якого туристам доведеться заплатити. Також у 2021 році Італія заборонила захід великих круїзних лайнерів до лагуни Венеції, щоб захистити це місце від надмірного туризму.