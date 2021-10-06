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Внучка Муссоліні виграла вибори в Римі

Внучка Муссоліні виграла вибори в Римі
ІТАЛІЯ
Гліб Парфененко

Внучка італійського диктатора Беніто Муссоліні, схоже, отримає найбільшу кількість голосів на муніципальних виборах в Римі.

Відповідно до сьогоднішніх майже остаточних підрахунків, найпопулярнішим кандидатом є Ракель Муссоліні з ультраправих братів Італії (Fratelli d’Italia). 47-річна Ракель отримала понад 8 200 голосів після того, як бюлетені були підраховані на більш ніж 97% виборчих дільниць в італійській столиці.

Пані Муссоліні, яка буде працювати другий термін в якості члена міської ради, наполягає на тому, що її прізвище не має ніякого відношення до її популярності. “Особистість важливіше прізвища, який би слід вона не залишила”, – сказала вона в інтерв’ю газеті La Republica.

Покійний батько Ракель, Романо, був джазовим піаністом і четвертою дитиною фашистського диктатора. Її зведена сестра Алессандра, ще одна внучка Муссоліні, була членом Європейського парламенту з 2014 по 2019 рік.

Праві партії показали відносно низькі результати на місцевих виборах в Італії, програвши гонки мерів в таких ключових містах, як Мілан, Неаполь і Болонья. Але в кінці цього місяця в Римі заплановано другий тур виборів між кандидатом від правих Енріко Мікетті і колишнім лівоцентристських міністром фінансів Роберто Гуалтіері.

Після того, як чинний мер Вірджинія Рагги вийшла з Руху 5 зірок (M5S), опитування громадської думки показують, що Гуалтьері є фаворитом на перемогу через два тижні.

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