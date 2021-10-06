Внучка Муссолини выиграла выборы в Риме

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, похоже, получит наибольшее количество голосов на муниципальных выборах в Риме.

Согласно сегодняшним почти окончательным подсчетам, самым популярным кандидатом является Ракель Муссолини из ультраправых братьев Италии (Fratelli d’Italia). 47-летняя Ракель получила более 8200 голосов после того, как бюллетени были подсчитаны на более чем 97% избирательных участков в итальянской столице.

Госпожа Муссолини, которая будет работать второй срок в качестве члена городского совета, настаивает на том, что ее фамилия не имеет никакого отношения к ее популярности. «Личность важнее фамилии, какой бы след она не оставила», — сказала она в интервью газете La Republica.

Покойный отец Ракель, Романо, был джазовым пианистом и четвертым ребенком фашистского диктатора. Ее сводная сестра Алессандра, еще одна внучка Муссолини, была членом Европейского парламента с 2014 по 2019 год.

Правые партии показали относительно низкие результаты на местных выборах в Италии, проиграв гонки мэров в таких ключевых городах, как Милан, Неаполь и Болонья. Но в конце этого месяца в Риме запланирован второй тур выборов между кандидатом от правых Энрико Микетти и бывшим левоцентристских министром финансов Роберто Гуалтиери.

После того, как действующий мэр Вирджиния Рагги вышла из Движения 5 звезд (M5S), опросы общественного мнения показывают, что Гуалтьери является фаворитом на победу через две недели.