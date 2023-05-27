Туристам що вирушають до Італії, дали застережливі поради

Останні тижні були особливо важкими для італійців, а також туристів, які відпочивають на Апенінах: на Італію обрушилася серія катастрофічних подій – спочатку повені, тепер виверження вулкана Етна. Портал Schengenvisainfo дав туристам застережні поради, що вирушають до Італії.

На даний момент огляд поточної ситуації в Італії такий: сильні зливи, що призвели до масових повеней, спричинили загибель 14 осіб, а ще 36 тис. жителів регіону Емілія-Романья були змушені залишити свої будинки. Тепер же Італію вражає виверження вулкана Етна, що діє, яке порушило авіасполучення: були перенесені або скасовані рейси в Катанії – найбільшому місті регіону, на узбережжі якого знаходиться багато готелів. На щастя, обійшлося без жертв, незважаючи на сильні викиди розплавленої лави.

Очікується, що ці події вплинуть на один із головних туристичних напрямків у Європі в міру наближення літнього сезону. Італія завжди приваблювала величезну кількість туристів через свою багату культурну та історичну спадщину, проте пандемія COVID-19 і природні катастрофи серйозно позначилися на туристичному секторі країни. Втім, уже минулого року розпочалося відновлення, і кількість туристів зросла майже на 40% порівняно з 2021 роком. Перерахуємо поради, які допоможуть туристам, які планують подорож до Італії, не потрапити до пастки.

По-перше, уникати районів, що постраждали від повеней та зсувів. Через зсуви рекомендується уникати Болонських пагорбів і прилеглих районів — частини регіону Емілія-Романья. Крім того, сильно постраждала від повені Равенна – популярне туристичне місто з мозаїками візантійської епохи: понад 27 тис. людей було евакуйовано. У деяких районах також не вистачає питної води та продуктів харчування, попередили місцеві ЗМІ.

Що стосується виверження вулкана Етна, британський лоукостер EasyJet повідомив Independent, що через цей катаклізм було скасовано чотири рейси між Великобританією та Італією, причому один рейс було перенесено на 24 травня. На щастя, про постраждалих не повідомлялося, але через попел, який спостерігається в небі та на злітно-посадкових смугах аеропорту Катанії, призупинено та перенесено рейси. Крім того, багато рейсів затримуються або перенаправляються до сусіднього аеропорту Комізо.

По-друге, подбати про медичну страховку. Одним із ключових аспектів, про які слід пам’ятати, вирушаючи до Італії, є наявність правильної туристичної страховки. Така страховка забезпечує мандрівників захистом від несподіваних витрат, пов’язаних із медичною допомогою у разі нещасного випадку чи госпіталізації. Вона також може покрити витрати на відміну поїздки або інші непередбачені переривання.

Крім того, маючи туристичну страховку, пасажири можуть запросити відшкодування грошей у разі скасування поїздки або її перенесення. Крім того, вона забезпечує покриття за втрачений, затриманий чи вкрадений багаж під час подорожі. Тому перед відправленням до Італії рекомендується придбати надійну туристичну страховку, особливо у світлі останніх подій, коли можливі перебої з вильотами не лише через природні катастрофи, а й через страйки співробітників авіасектору.

Багато туристів, які планували свої поїздки до Італії, висловили занепокоєння та сумніви щодо своїх планів через нещодавні події. Так, один із британських туристів поділився своїми побоюваннями у соціальних мережах, зазначивши, що British Airways відмовляється повернути йому близько 1800 євро за рейси до Болоньї. «Щонайменше вісім людей загинули, 13 тис. людей евакуйовано з цього району через повінь, але ми все ще маємо їхати туди на відпочинок. Думки з усіма, хто страждає у цьому регіоні», — написав він на своїй сторінці у соцмережі.

А інший мандрівник висловив свої побоювання щодо вартості квитків та відсутності безпеки під час поїздки до Болонії. Він розповів, що кілька місяців тому купив квитки на ранок 25 травня, але тепер бачить, що небезпечно мандрувати через повені. Його країна не використовує євро, тож витрати на подорож до Італії виявилися для нього значними. У повідомленні він задумався, а чи варто зараз ризикувати своєю безпекою.

Хоча туристична страховка може забезпечити туристу почуття безпеки під час подорожі, авіакомпанії не завжди зобов’язані відшкодовувати шкоду пасажирам. Однак є випадки, коли туристи мають право на компенсацію, наприклад, у разі скасування рейсу.

Права пасажирів та обов’язки авіакомпаній

Якщо рейс скасовано через скасування іншого рейсу, пасажир має право на деякі компенсації з боку авіакомпанії. У таких ситуаціях перевізники зобов’язані надати мандрівникам такі послуги: