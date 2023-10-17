В Італії зупинили авіасполучення через птахів

У п’ятницю вранці в аеропорту Венеції на злітно-посадковій смузі зібралася зграя чайок, викликавши справжній переполох, повідомляє CNN.

Чайки відомі своїми витівками: вони крадуть їжу, ламають посуд, вихоплюють закуски з рук перехожих та із задоволенням кусають пальці тих, хто став на їхньому шляху. Але цього разу пернаті “злочинці” пішли далі, викликавши годинне припинення авіасполучення та дві години хаосу в аеропорту міста.

Венеціанський аеропорт Марко Поло, що знаходиться на північ від міста і має злітно-посадкову смугу поруч із лагуною, є п’ятим за завантаженістю аеропортом в Італії та найбільшим на півночі країни за межами Мілану.

“Рейси були припинені з 9:54 до 10:45, як підтвердив представник аеропорту. Двадцять рейсів, що входять, були перенаправлені на інші аеропорти північної Італії: Тревізо, Верону, Трієст і Мілан”, – пишеться у відомстві.

І якщо Тревізо знаходиться всього в 30 хвилинах їзди автобусом, то ті, хто був перенаправлений до Трієста і Мілана, зіткнулися з довгою поїздкою до Венеції тривалістю в дві або три години.

Венеціанський аеропорт має свого сокола, який був відправлений на злітно-посадкову смугу, щоб розігнати понад двісті птахів. За заявою аеропорту також використовувалися “акустичні засоби, дружні до фауни”. Щойно сокіл виконав свою роботу і чайки відлетіли, аеропорт повернувся до нормальної роботи о 11:20.

До речі, зграї птахів поблизу аеропортів можуть бути небезпечними для літаків.

“Пташині зіткнення”, як їх називають, можуть спричинити відмову двигуна і навіть авіакатастрофи. Фатальні катастрофи рейсу Eastern Air Lines 375 у 1960 році, що злітає з Бостона, та Ethiopian Airlines 604 у 1988 році, що приземлюється в Аддіс-Абеба, були зумовлені зіткненнями з птахами”, – пише CNN.

Навіть у Ryanair, європейської авіакомпанії з найкращим рейтингом безпеки, були інциденти з птахами. У 2008 році рейс з Франкфурта до Риму зіткнувся зі зграєю шпаків при наближенні до аеропорту Чампіно. Обидва двигуни вийшли з ладу, і хоча літак благополучно приземлився, двоє членів екіпажу та вісім пасажирів було госпіталізовано. Восьмимісячний Boeing 737 був списаний.

Можливо, найвідомішим інцидентом із птахами став рейс US Airways “диво на Гудзоні” в 2009 році, який летів з Нью-Йорка до Шарлотта під командуванням Чеслі “Саллі” Салленбергера. Літак зіткнувся зі зграєю канадських гусей під час зльоту, і екіпажу довелося здійснити аварійну посадку на річку Гудзон.