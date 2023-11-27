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В Італії туристи замовили склянку Coca-cola і отримали рахунок в 16 євро

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристи в Італії пережили жах після рахунку за Coca-cola в 16 євро

Іноземні туристи в Італії зіштовхнулися з проблемою, яку, здається, відчуває більшість туристів у європейських містах – завищені ціни на їжу та напої. Мандрівники замовили колу та пиво та отримали рахунок за безалкогольний напій у 16 євро.

Як уточнили самі іспанські туристи у відео, опублікованому в TikTok, інцидент стався у ресторані на площі Сан-Марко у Венеції. Вони замовили чотири напої – колу та три кухлі пива – та кілька закусок. Однак після обслуговування їм принесли шокуючий рахунок приблизно на 70 євро, при цьому 16 євро коштувала одна склянка коли. На кадрах відеозапису була видна компанія туристів та їхній нервовий сміх побачивши ресторанний рахунок в Італії.

Зазначимо, що ціни на напої та закуски у туристичних місцях завжди були завищеними, але ця історія викликала резонанс у соціальних мережах та показала, наскільки ціни можуть бути високими у деяких європейських містах. Деякі користувачі заявили, що навіть у столичних містах інших країн Європи ціни не такі високі, інші зізналися, що так само, як і герої відеоролика, стикалися з подібними випадками диких цін в інших європейських містах.

Існує кілька способів, як можна уникнути подібних ситуацій у майбутньому:

  1. По-перше, туристи повинні ознайомитися з меню перед тим, як робити замовлення.
  2. По-друге, можна пошукати ресторани та кафе в більш віддалених від центру міста районах, де ціни будуть нижчими.
  3. Варто також заздалегідь провести легкий моніторинг загальних цін на їжу та напої в місті, щоб мати уявлення про те, що є адекватними цінами.
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