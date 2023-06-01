У римському Колізеї встановили ліфт

У Колізей у Римі (Італія) встановили ліфт зі скляною кабіною.

В урочистій церемонії відкриття ліфта взяв участь міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано та директор археологічного парку Колізею Альфонсіна Руссо, а також кіноактор Рассел Кроу, відомий за фільмом «Гладіатор».

Скляна кабіна ліфта дозволить туристам не тільки насолодитися панорамою амфітеатру Флавіїв та околиць, але й позбавить їх необхідності підніматися по 100 крутих сходах.

Ліфт доставить відвідувачів на галерею між другим і третім поверхами, де облаштовано новий простір, який став доступним після реставрації.