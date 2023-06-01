Всі розділи
ГоловнаІталіяУ римському Колізеї встановили ліфт
ІталіяТуризм

У римському Колізеї встановили ліфт

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У римському Колізеї встановили ліфт

У Колізей у Римі (Італія) встановили ліфт зі скляною кабіною.

В урочистій церемонії відкриття ліфта взяв участь міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано та директор археологічного парку Колізею Альфонсіна Руссо, а також кіноактор Рассел Кроу, відомий за фільмом «Гладіатор».

Скляна кабіна ліфта дозволить туристам не тільки насолодитися панорамою амфітеатру Флавіїв та околиць, але й позбавить їх необхідності підніматися по 100 крутих сходах.

Ліфт доставить відвідувачів на галерею між другим і третім поверхами, де облаштовано новий простір, який став доступним після реставрації.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В Римі екоактивісти зіпсували найвідомішу пам’ятку міста

Італія
Знаменитий римський фонтан Треві став черговою жертвою екоактивістів: члени...

У Римі почнуть стягувати плату за вхід до найпопулярнішої пам’ятки Італії

Італія
Туристи, які прибувають до Риму, незабаром будуть змушені платити...

Вхід у найпопулярнішу туристичну пам’ятку Італії зроблять платним

Італія
Туристи незабаром більше не зможуть безкоштовно відвідати найвідвідуваніший культурний...

П’яні туристи на самокатах пошкодили у Римі визначну пам’ятку. Збитки оцінюються в 25 000 євро

Італія
Іспанські сходи є однією з найпривабливіших визначних пам'яток Риму....

Складено рейтинг міст з найкращою вуличною їжею у світі

Греція
Французька столиця визнана найкращим містом для любителів вуличної їжі,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму