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Популярне італійське місто заборонило продаж напоїв та їжі туристам у певні години

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Популярне італійське місто заборонило продаж напоїв та їжі туристам у певний годинник

Продаж їжі та напоїв туристам заборонила влада популярного італійського міста Мілан. Йдеться про торгівлю у певні години до 19 листопада. Заборона введена у відповідь на скарги місцевих мешканців.

Згідно з новими правилами, заборона діятиме з півночі до 6:00 ранку у будні та з 01:30 ночі до 6:00 ранку у п’ятницю та суботу. Введення цих нових правил стало результатом судового позову місцевих жителів проти мерії. Жителі скаржилися на галас, викликаний нічним життям у районі. «Ця ідея про цілодобове місто, в якому немає годин роботи, яке завжди відкрито, мені вже не подобається», – зазначив один обурений італієць.

Мер Мілана Джузеппе Сала також висловив свою думку про заборону: «Я вважаю, що міста також мають відпочивати, як і ми, люди, і мати розклад, який підходить для всіх». У рамках тимчасової заборони туристам, які відвідують нічні вечірки, тепер заборонено купувати напої та закуски в магазинах, у вуличних торговців, у барах із сидячими місцями на відкритому повітрі та у торгових автоматах. Також вуличним торговцям забороняється працювати в цьому районі у вечірній час.

Заходи були вжиті для вирішення проблем, пов’язаних із галасливим нічним життям, особливо в районі Порту Венеція, який є центром для зборів представників нетрадиційних спільнот. Комітет жителів Лаззаретто закликав міську владу вжити заходів для вирішення проблем, пов’язаних із шумом та безпекою. Марко Гранеллі, радник Мілана з безпеки, зазначив, що заходи спрямовані на забезпечення безпечного та якісного громадського простору для мешканців та громадян.

Слід зазначити, що Мілан раніше вживав аналогічні заходи у боротьбі з неправильною поведінкою та порушенням правил. Наприклад, у травні 2020 року було введено обмеження на продаж алкоголю навинос з 19:00 до 7:00 ранку через недотримання правил безпеки COVID-19.

Італійська столиця моди та вечірок також намагається працювати над покращенням якості життя городян. В рамках своїх зусиль щодо створення більш стійкого міського середовища, влада подала пропозицію про заборону приватного транспорту в центрі міста. Ці заходи покликані знизити рівень викидів і зробити місто більш придатним для життя.

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