Пасажирка рейсу Дубай - Мілан народила під час польоту.

24-річна пасажирка рейсу Дубай – Мілан народила дитину на борту повітряного судна, повідомляє Sky News.

Згідно з повідомленням видання, під час польоту у дівчини почалися сутички. Капітан лайнера, що належить компанії Emirates, звернувся за допомогою до пасажирів, серед яких завдяки щасливому випадку був хірург.

На висоті понад 10 тисяч метрів над Іраном народилася дитина вагою 3 кілограми. Після прибуття на молоду маму з новонародженим чекала карета швидкої допомоги. Жінка і малюк почуваються добре.

Спеціальна комісія з’ясовує, як жінку на великому терміні вагітності пустили на борт. Адже, як відомо, літати на терміні, що перевищує 28 тижнів, можна лише за наявності відповідної медичної довідки.