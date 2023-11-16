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Туристи похвалилися, що злітали за 30 євро на вікенд у Мілан і поїли там піцу та морозиво

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристи похвалилися, що злітали за 30 євро на вікенд у Мілан і поїли там піцу та морозиво

Туристи похвалилися в соцмережах недорогою поїздкою до Мілану, де вони провели вікенд, насолоджуючись італійською кухнею, морозивом та спа-процедурами. Поїздка обійшлася їм всього в 30 євро, включаючи переліт, відвідування спа-центру та піцу.

Йдеться про британських мандрівників, які знайшли дешеві тури до Італії з вильотом із Великобританії. За їх словами, на історію яких звернуло увагу видання Daily Star, вони використовували сервіси Skyscanner, Kayak та City Mapper для пошуку квитків, переміщення та планування дня. Вони також стверджували, що їли піцу у ресторані Galleria у торговій галереї біля Кафедрального собору. При цьому інші користувачі соцмереж захопилися їхньою винахідливістю і повідомили, що теж хотіли б повторити подібний спонтанний відпочинок.

Втім, це не перший випадок, коли мандрівники «ловлять» доступні рейси до Мілану на екскурсійні поїздки. Нещодавно група мам організувала спа-поїздку до Мілана на один день, витративши лише близько 100 євро на 18-годинну поїздку, що завершилася у ресторані на даху. Вони також ділилися досвідом пошуку недорогих авіаквитків через різні авіакомпанії.

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