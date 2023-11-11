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ІталіяТуризм

Популярне італійське місто заборонило продаж напоїв та їжі туристам

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Популярне італійське місто заборонило продаж напоїв та їжі туристам

Продаж їжі та напоїв туристам заборонила влада популярного італійського міста Мілан. Йдеться про торгівлю у певний час до 19 листопада. Заборона введена у відповідь на скарги місцевих мешканців.

Згідно з новими правилами, заборона діятиме з півночі до 6:00 ранку у будні та з 01:30 ночі до 6:00 ранку у п’ятницю та суботу. Введення цих нових правил стало результатом судового позову місцевих жителів проти мерії. Жителі скаржилися на галас, викликаний нічним життям у районі.

«Ця ідея про цілодобове місто, в якому немає часу роботи, яке завжди відкрито, мені вже не подобається», — зазначив один обурений італієць.

Мер Мілана Джузеппе Сала також висловив свою думку про заборону: «Я вважаю, що міста також мають відпочивати, як і ми, люди, і мати розклад, який підходить для всіх». У рамках тимчасової заборони туристам, які відвідують нічні вечірки, тепер заборонено купувати напої та закуски в магазинах, у вуличних торговців, у барах із сидячими місцями на відкритому повітрі та у торгових автоматах. Також вуличним торговцям забороняється працювати в цьому районі у вечірній час.

Заходи були вжиті для вирішення проблем, пов’язаних із галасливим нічним життям, особливо в районі Порту Венеція, який є центром для зборів представників нетрадиційних спільнот. Комітет жителів Лаззаретто закликав міську владу вжити заходів для вирішення проблем, пов’язаних із шумом та безпекою. Марко Гранеллі, радник Мілана з безпеки, зазначив, що заходи спрямовані на забезпечення безпечного та якісного громадського простору для мешканців та громадян.

Слід зазначити, що Мілан раніше вживав аналогічні заходи у боротьбі з неправильною поведінкою та порушенням правил. Наприклад, у травні 2020 року було введено обмеження на продаж алкоголю навинос з 19:00 до 7:00 ранку через недотримання правил безпеки COVID-19.

Італійська столиця моди та вечірок також намагається працювати над покращенням якості життя городян. В рамках своїх зусиль щодо створення більш стійкого міського середовища, влада подала пропозицію про заборону приватного транспорту в центрі міста. Ці заходи покликані знизити рівень викидів і зробити місто більш придатним для життя.

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