У Європі почав вивергатися вулкан: популярний курорт засипало попелом

У Європі знову почав вивергатися вулкан Етна, який є одним із найактивніших вулканів у світі. В результаті виверження, що відбулося в неділю, 21 травня, попіл засипав найбільше туристичне місто східної Сицилії — Катанію, там же було припинено польоти в аеропорту.

Інформацію про НП підтвердив Національний інститут геофізики та вулканології Італії. Згідно з його повідомленням, з вулкана вирвався величезний шлейф розплавленої рідини, потім хмара сірого попелу піднялася в повітря і накрила Катанію, на узбережжі якої багато готелів з туристами. Крім того, попіл осів і у сусідньому місті. На щастя, звісток про постраждалих поки що не надходило.

Жителі сусідніх міст, Адрано та Б’янкавіллі, повідомили владу про гучні удари, що походять з боку вулкана. На тлі виверження аеропорт Катанії припинив роботу. Влада дійшли висновку, що злети та посадки авіалайнерів у таких умовах небезпечні. В результаті одну частину рейсів до туристичного міста скасували, а іншу — перенаправили до інших авіагавань. Так, дані табло вильотів з аеропорту Катанії показали, що багато рейсів, які мали прибути вчора вранці, скасовано або перенаправлено до аеропорту Комізо. В даний час авіагавань працює «з початковими обмеженнями», тому затримки, як і раніше, ймовірні, а пасажирам, які подорожують аеропортом, настійно рекомендується перевіряти статус свого рейсу перед вильотом.

Італія, дуже популярний напрямок серед мандрівників, минулого тижня зіткнулася ще з одним лихом — повінню. Внаслідок серії смертоносних епізодів у північному регіоні Емілії-Романьї щонайменше 15 людей загинули, 36 тис. були змушені залишити свої будинки, кілька людей вважаються зниклими безвісти. Сумні кадри наслідків повені поширюються на соціальних мережах. Екстремальна погода призвела до того, що лише за 36 годин у регіоні випала шестимісячна норма опадів.

Довідка: Вулкан заввишки 3.357 метрів, найвищий у Європі, прокинувся 9 серпня 2021 року і тепер викидається кілька разів на рік. Так, минулого року вулкан змусив понервувати місцевих та туристів, коли почав викидати з південно-східного кратера вогняні фонтани заввишки 600 метрів, стовпи попелу та дим заввишки до 8 км. Але одна з найтрагічніших подій, пов’язаних з активністю Етни, сталася в 1992 році. Тоді потоку лави загрожували цілому муніципалітету, в якому мешкало близько 8 тис. осіб.

За всіх очевидних ризиків його активність приваблює людей: місцеві там займаються землеробством, вирощуючи фруктові сади та виноградники, т.к. вулкан робить грунт навколо неймовірно родючим, а туристи з’їжджаються з різних куточків світу, щоб на власні очі побачити вулканічний пейзаж.

Нагадаємо, що вулкани вже неодноразово переривали авіасполучення. Лише місяць тому російський вулкан Безіменний на Камчатці атакував авіарейси в США: тоді на Алясці почалися масові скасування польотів. Але найзнаменитішим вулканом в історії авіасполучення залишається ісландський вулкан Ейяфьяллайекюль, виверження якого в середині квітня 2010 року на якийсь час повністю паралізувало повітряне сполучення майже в усій Європі. Вулканічний попіл, піднявшись на висоту 10 тис метрів – на рівень основного ешелону для цивільних літаків накрив майже всю Європу.