Туристи злякалися, дізнавшись долю своїх монет, кинутих «на бажання» до найзнаменитішого фонтану світу

«Невже мої бажання так і не справдяться», – так прокоментували туристи ролик, з якого вони дізналися долю своїх монет, кинутих «на бажання» до найзнаменитішого фонтану світу. Відео, викладене в популярномій сцомережі Reddit, спонукало туристів в жарт перелякатися на тему, чи виповниться прикмета з кинутою монетою.

Героєм ролика став відомий римський фонтан Треві в Італії. Нагадаємо, існує традиція, згідно з якою у фонтан лівою рукою через праве плече треба кинути монетку та загадати бажання. За деякими правилами, туристи кидають навіть три монети: якщо кинути одну монету, це забезпечить ваше повернення до міста, друга приведе кохання всього життя, а третє і благополучне весілля з нею.

На відеоролику ж відображено, як, швидше за все рано-вранці, коли навколо фонтану ще немає натовпів мандрівників, група чоловіків ходить усередині осушеного фонтану і згрібає купи монет у великі білі мішки. Європейська преса цитує скільки жартів породив ролик.

«Невже тепер моя мрія не здійсниться?», «Десь цієї миті одна дитина падає на землю з поні, про яку мріяв… Але якщо ви хотіли особистий літак?», «Поверніть мені мої гроші!» – Коментують туристи.

Насправді, відповідь на питання, куди подіються гроші з фонтану Треві, відома. За даними місцевої туристичної влади, монети з фонтану збирають співробітники спеціального фонду, який знаходиться під суворим наглядом. Всі гроші йдуть у католицьку благодійну організацію Caritas Rome, яка допомагає тим, хто живе в Римі. Гроші, до речі, чималі — у середньому близько 5 тис. доларів на день або понад 1.6 млн. на рік.