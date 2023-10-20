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Туристи злякалися дізнавшись долю своїх монет, кинутих «на бажання» до найзнаменитішого фонтану світу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристи злякалися, дізнавшись долю своїх монет, кинутих «на бажання» до найзнаменитішого фонтану світу

«Невже мої бажання так і не справдяться», – так прокоментували туристи ролик, з якого вони дізналися долю своїх монет, кинутих «на бажання» до найзнаменитішого фонтану світу. Відео, викладене в популярномій сцомережі Reddit, спонукало туристів в жарт перелякатися на тему, чи виповниться прикмета з кинутою монетою.

Героєм ролика став відомий римський фонтан Треві в Італії. Нагадаємо, існує традиція, згідно з якою у фонтан лівою рукою через праве плече треба кинути монетку та загадати бажання. За деякими правилами, туристи кидають навіть три монети: якщо кинути одну монету, це забезпечить ваше повернення до міста, друга приведе кохання всього життя, а третє і благополучне весілля з нею.

На відеоролику ж відображено, як, швидше за все рано-вранці, коли навколо фонтану ще немає натовпів мандрівників, група чоловіків ходить усередині осушеного фонтану і згрібає купи монет у великі білі мішки. Європейська преса цитує скільки жартів породив ролик.

«Невже тепер моя мрія не здійсниться?», «Десь цієї миті одна дитина падає на землю з поні, про яку мріяв… Але якщо ви хотіли особистий літак?», «Поверніть мені мої гроші!» – Коментують туристи.

Насправді, відповідь на питання, куди подіються гроші з фонтану Треві, відома. За даними місцевої туристичної влади, монети з фонтану збирають співробітники спеціального фонду, який знаходиться під суворим наглядом. Всі гроші йдуть у католицьку благодійну організацію Caritas Rome, яка допомагає тим, хто живе в Римі. Гроші, до речі, чималі — у середньому близько 5 тис. доларів на день або понад 1.6 млн. на рік.

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