Туристи почали підхоплювати венеричні захворювання після купання у громадських місцях

Купання в громадських термальних басейнах може принести вам не лише приємне розслаблення, а й венеричні захворювання. Так налякала туристів британська Daily Mail, розповівши скандальний випадок з юною австрійською туристкою: 11-річна дівчинка захворіла на гонорею від купання в термальному басейні з гарячими джерелами під час відпустки в Італії. Конкретно йшлося про гарячі джерела на острові Пантелерія біля узбережжя Сицилії, які звуться «Дзеркала Венери», що у цьому випадку з двозначним натяком.

Надзвичайна подія сталася ще в серпні 2020, але видання вирішило розповісти цей випадок спеціально для британських туристів, оскільки ті дуже люблять купатися в гарячих джерелах – у багатьох місцях, популярних у англійців – таких як Італія, Туреччина та Ісландія. “Тепер, коли все більше британців вирушають у відпустку, коли обмеження на поїздки Covid були ослаблені, експерти кажуть, що людям потрібно знати про небезпеку використання цих басейнів”, – прямо заявило видання.

Отже, озеро «Дзеркало Венери», також відоме як Specchio di Venere/Lago di Venere, є популярним туристичним центром, відомим своїми гарячими басейнами на його берегах. Постраждала, австрійська дівчинка відпочивала зі своїми батьками та семирічною сестрою у серпні 2020 року. Після купання у самому озері 11-річна дівчинка також протягом години купалася у термальному басейні глибиною 20 см на березі озера разом зі своїм батьком та іншими туристами. Її сестра і мати купалися у схожому, але окремому басейні, теж на березі озера.

Через два дні дитина почала відчувати хворобливе печіння. Протягом тижня їй давали безрецептурний протигрибковий крем, доки сім’я продовжувала відпустку. Ліки не допомогли повністю позбутися симптомів, тому сім’я відвела 11-річну дитину до сімейного терапевта, коли вони повернулися до Австрії через два тижні. Оглянувши дівчину, лікар узяв мазок, який показав позитивний результат гонорею. всі члени сім’ї були перевірені на інфекції, що передаються статевим шляхом, але результати виявилися негативними. Дівчинка також наполягала, що жодних статевих контактів вона не мала. У результаті було зроблено висновок, що «передавачем» стала вода в басейні.

Як заявляє видання, маленька туристка, дізнавшись про те, що в неї за хвороба, була засмучена і налякана тим, що її однокласники дізнаються про це. Їй зробили ін’єкцію антибіотика у лікарні, а потім курс таблеток антибіотика. У результаті, як заявила професор Фелісіті Гудієр-Сміт, автор звіту про хворобу, незважаючи на невеликі затримки між діагностикою та лікуванням через пандемію Covid, дівчинка повністю одужала.

Однак решту туристів вирішили попередити, що термальні басейни на краю «Дзеркала Венери» мають ряд факторів, які можуть уможливити передачу бактерій, що викликають гонорею, можливою. Ці озера “майже безстічні”, вода в них близька до температури тіла і злегка кислотна, що містить органічні речовини. Все це фактори, які можуть допомогти бактеріям гонореї вижити на мілководді.

«Громадськість має знати про можливі небезпеки спільного використання води у цих популярних місцях. Люди, які купаються в неглибоких термальних басейнах, що часто відвідуваються, ризикують зазнати впливу патогенів від інших купаючих», – заявила пані Гудієр-Сміт. Її англійські колеги додають, що нестатева передача деяких венеричних захворювань цілком можлива – професор Ганна Геретті, експерт з інфекційних захворювань Королівського коледжу Лондона, нагадала, що звіти, зроблені наприкінці 1800-х і на початку 1900-х років, говорять про зараження цією інфекцією, особливо у дівчаток препубертатного віку нестатевим шляхом – через сидіння в туалеті або через користування одними й тими самими рушниками із зараженими людьми.

Звичайно, для такого НП має збігтися багато факторів, однак і власники термальних басейнів необхідно вжити заходів, щоб туристи могли використовувати їх гігієнічно та безпечно. «Пропонуємо поставити душ та антибактеріальне мило біля гарячих джерел. Знак має інформувати відвідувачів про сувору гігієну перед входом у басейни», – заявила професорка. Для власної безпеки туристам рекомендується приймати душ з милом після використання загальних термальних ванн.