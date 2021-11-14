Туристы начали подхватывать венерические заболевания после купания в общественных местах

Купание в общественных термальных бассейнах может принести вам не только приятное расслабление, но и венерические заболевания. Так испугала туристов британская Daily Mail, рассказав скандальный случай с юной австрийской туристкой: 11-летняя девочка заболела гонореей от купания в термальном бассейне с горячими источниками во время отпуска в Италии. Конкретно говорилось о горячих источниках на острове Пантелерия у побережья Сицилии, называемых «Зеркала Венеры», что в этом случае с двусмысленным намеком.

ЧП произошло еще в августе 2020, но издание решило рассказать этот случай специально для британских туристов, поскольку те очень любят купаться в горячих источниках — во многих местах, популярных у англичан — таких как Италия, Турция и Исландия. «Теперь, когда все больше британцев уходят в отпуск, когда ограничения на поездки Covid были ослаблены, эксперты говорят, что людям нужно знать об опасности использования этих бассейнов», — прямо заявило издание.

Итак, озеро «Зеркало Венеры», также известное как Specchio di Venere/Lago di Venere, является популярным туристическим центром, известным своими горячими бассейнами на его берегах. Пострадавшая австрийская девочка отдыхала со своими родителями и семилетней сестрой в августе 2020 года. После купания в самом озере 11-летняя девочка также в течение часа купалась в термальном бассейне глубиной 20 см на берегу озера вместе со своим отцом и другими туристами. Ее сестра и мать купались в схожем, но отдельном бассейне, тоже на берегу озера.

Через два дня ребенок начал чувствовать болезненное жжение. В течение недели ей давали безрецептурный противогрибковый крем, пока семья продолжала отпуск. Лекарство не помогло полностью избавиться от симптомов, поэтому семья отвела 11-летнего ребенка к семейному терапевту, когда они вернулись в Австрию через две недели. Осмотрев девушку, врач взял мазок, показавший положительный результат гонорею. все члены семьи были проверены на инфекции, передающиеся половым путем, но результаты оказались отрицательными. Девочка также настаивала, что никаких половых контактов у нее не было. В результате был сделан вывод, что «передатчиком» стала вода в бассейне.

Как заявляет издание, маленькая туристка, узнав о том, что у нее за болезнь, была расстроена и испугана тем, что ее одноклассники узнают об этом. Ей сделали инъекцию антибиотика в больнице, а затем курс таблеток антибиотика. В результате, как заявила профессор Фелисити Гудиер-Смит, автор отчета о болезни, несмотря на небольшие задержки между диагностикой и лечением из-за пандемии Covid, девочка полностью поправилась.

Однако остальные туристы решили предупредить, что термальные бассейны на краю «Зеркала Венеры» имеют ряд факторов, которые могут привести к передаче бактерий, вызывающих гонорею, возможной. Эти озера «почти бессточные», вода в них близка к температуре тела и слегка кислотна, содержащая органические вещества. Все это факторы, которые могут помочь бактериям гонореи выжить на мелководье.

«Общественность должна знать о возможных опасностях совместного использования воды в этих популярных местах. Люди, которые купаются в неглубоких часто посещаемых термальных бассейнах, рискуют испытать влияние патогенов от других купающих», — заявила госпожа Гудиер-Смит. Ее английские коллеги добавляют, что неполовая передача некоторых венерических заболеваний вполне возможна — профессор Анна Геретти, эксперт по инфекционным заболеваниям Королевского колледжа Лондона, напомнила, что отчеты, сделанные в конце 1800-х и начале 1900-х годов, говорят о заражении этой инфекцией. особенно у девочек препубертатного возраста неполовым путем – через сиденье в туалете или через пользование одними и теми же полотенцами с зараженными людьми.

Конечно, для такого ЧП должно совпасть много факторов, однако и владельцы термальных бассейнов необходимо принять меры, чтобы туристы могли использовать их гигиенически и безопасно. «Предлагаем поставить душ и антибактериальное мыло у горячих источников. Знак должен информировать посетителей о суровой гигиене перед входом в бассейны», — заявила профессор. Для своей безопасности туристам рекомендуется принимать душ с мылом после использования общих термальных ванн.