Стало відомо, в яких країнах Європи найбільше кишенькових злодіїв: полюють на туристів

Італію визнано країною Європи з найбільшою кількістю кишенькових злодіїв, жертвами яких нерідко стають саме туристи.

Як пише Express з посиланням на дослідження Quotezone.co.uk, було вивчено, скільки разів туристи згадують кишенькових злодіїв в оглядах головних пам’яток кожної країни.

Зокрема, в Італії, яка очолила антирейтинг, відразу кілька популярних туристичних пам’яток стали справжніми магнітами для злодіїв – Колізей, фонтан Треві і Пантеон, все в столиці Римі. Також популярними мішенями для кишенькових злодіїв стали Дуомо ді Мілано в Мілані та Галерея дельї Уффіці у Флоренції.

Франція посіла друге місце у списку з усіма п’ятьма своїми головними пам’ятками, включаючи Ейфелеву вежу в Парижі. За нею слідують Нідерланди та Німеччина.

Топ-10 країн Європи з найбільшою кількістю кишенькових крадіжок

Італія. Франція. Нідерланди. Німеччина. Греція. Іспанія Португалія. Туреччина. Ірландія. Польща.

“Крадіжка може статися будь-де, а туристичні точки є зручним місцем для злочинців, щоб націлюватися на гаманці та сумки відпочиваючих, поки вони зайняті відвідуванням визначних пам’яток. Знакові локації, такі як Ейфелева вежа в Парижі і фонтан Треві в Римі, особливо популярні серед кишенькових злодіїв, оскільки вони можуть непомітно пересуватися серед великого скупчення людей», – пояснив засновник та генеральний директор Quotezone.co.uk Грег Вілсон.