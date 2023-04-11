Всі розділи
ГоловнаІталіяСтало відомо, в яких країнах Європи найбільше кишенькових злодіїв: полюють на туристів
ІталіяТуризмФранція

Стало відомо, в яких країнах Європи найбільше кишенькових злодіїв: полюють на туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо європейські країни з високим рівнем крадіжок

Італію визнано країною Європи з найбільшою кількістю кишенькових злодіїв, жертвами яких нерідко стають саме туристи.

Як пише Express з посиланням на дослідження Quotezone.co.uk, було вивчено, скільки разів туристи згадують кишенькових злодіїв в оглядах головних пам’яток кожної країни.

Зокрема, в Італії, яка очолила антирейтинг, відразу кілька популярних туристичних пам’яток стали справжніми магнітами для злодіїв – Колізей, фонтан Треві і Пантеон, все в столиці Римі. Також популярними мішенями для кишенькових злодіїв стали Дуомо ді Мілано в Мілані та Галерея дельї Уффіці у Флоренції.

Франція посіла друге місце у списку з усіма п’ятьма своїми головними пам’ятками, включаючи Ейфелеву вежу в Парижі. За нею слідують Нідерланди та Німеччина.

Топ-10 країн Європи з найбільшою кількістю кишенькових крадіжок

  1. Італія.
  2. Франція.
  3. Нідерланди.
  4. Німеччина.
  5. Греція.
  6. Іспанія
  7. Португалія.
  8. Туреччина.
  9. Ірландія.
  10. Польща.

“Крадіжка може статися будь-де, а туристичні точки є зручним місцем для злочинців, щоб націлюватися на гаманці та сумки відпочиваючих, поки вони зайняті відвідуванням визначних пам’яток. Знакові локації, такі як Ейфелева вежа в Парижі і фонтан Треві в Римі, особливо популярні серед кишенькових злодіїв, оскільки вони можуть непомітно пересуватися серед великого скупчення людей», – пояснив засновник та генеральний директор Quotezone.co.uk Грег Вілсон.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

На популярних іспанських курортах запровадили ще одну жорстку заборону для туристів

Іспанія
У новому туристичному сезоні на 28 пляжах трьох найпопулярніших...

У Франції зійшла смертоносна лавина: є загиблі та поранені

Туризм
Чотири людини загинули та ще дев'ять отримали поранення внаслідок...

У готелях найпопулярніших курортів Іспанії туристи більше не зможуть помити голову звичним способом і навіть випити чай у номері

Іспанія
У готелях найпопулярніших курортів Іспанії - Балеарських островів, туристи...

У Таїланді туристів попередили про небезпеку що насувається

Таїланд
Погодні умови в Таїланді найближчими днями будуть не сприятливими...

В Індонезії хочуть запровадити новий податок для відпочиваючих та посилити покарання для туристів

Індонезія
Індонезія збирається зробити суворішими правила в'їзду для іноземних туристів...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму