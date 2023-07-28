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Складено рейтинг найкращих міст Європи для туризму

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг найкращих міст Європи для туризму

Компанія VisaGuideWorld опитала більше тисячі мандрівників, щоб обрати найкращу столицю Європи у 2023-му. У топі опинився Амстердам.

Після пандемії туристи стали більше фокусуватися на безпеці та гостинності місцевих, а не на визначних місцях. Нідерландська столиця виграє за всіма показниками.

90 відсотків жителів Нідерландів чудово розмовляють англійською. А за гостинністю вони поступаються лише іспанцям та італійцям. До того ж, відвідати Амстердам можна досить бюджетно в порівнянні з іншими європейськими столицями: в середньому на тиждень має вистачити 280-300 євро.

До десятки найкращих столиць Європи також увійшли:

  1. Рим, (Італія);
  2. Загреб (Хорватія);
  3. Лондон, Велика Британія);
  4. Лісабон (Португалія);
  5. Мадрид (Іспанія);
  6. Прага, (Чехія);
  7. Париж, (Франція);
  8. Берлін, (Німеччина);
  9. Відень, (Австрія).
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