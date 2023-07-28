Складено рейтинг найкращих міст Європи для туризму

Компанія VisaGuideWorld опитала більше тисячі мандрівників, щоб обрати найкращу столицю Європи у 2023-му. У топі опинився Амстердам.
Після пандемії туристи стали більше фокусуватися на безпеці та гостинності місцевих, а не на визначних місцях. Нідерландська столиця виграє за всіма показниками.
90 відсотків жителів Нідерландів чудово розмовляють англійською. А за гостинністю вони поступаються лише іспанцям та італійцям. До того ж, відвідати Амстердам можна досить бюджетно в порівнянні з іншими європейськими столицями: в середньому на тиждень має вистачити 280-300 євро.
До десятки найкращих столиць Європи також увійшли:
- Рим, (Італія);
- Загреб (Хорватія);
- Лондон, Велика Британія);
- Лісабон (Португалія);
- Мадрид (Іспанія);
- Прага, (Чехія);
- Париж, (Франція);
- Берлін, (Німеччина);
- Відень, (Австрія).