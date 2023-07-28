Складено рейтинг найкращих міст Європи для туризму

Компанія VisaGuideWorld опитала більше тисячі мандрівників, щоб обрати найкращу столицю Європи у 2023-му. У топі опинився Амстердам.

Після пандемії туристи стали більше фокусуватися на безпеці та гостинності місцевих, а не на визначних місцях. Нідерландська столиця виграє за всіма показниками.

90 відсотків жителів Нідерландів чудово розмовляють англійською. А за гостинністю вони поступаються лише іспанцям та італійцям. До того ж, відвідати Амстердам можна досить бюджетно в порівнянні з іншими європейськими столицями: в середньому на тиждень має вистачити 280-300 євро.

До десятки найкращих столиць Європи також увійшли:

Рим, (Італія); Загреб (Хорватія); Лондон, Велика Британія); Лісабон (Португалія); Мадрид (Іспанія); Прага, (Чехія); Париж, (Франція); Берлін, (Німеччина); Відень, (Австрія).