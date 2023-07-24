Боротьба з туристами: Амстердам закриває термінал для круїзних лайнерів та вводить обмеження для приїжджих

Міська рада Амстердаму заборонила круїзним лайнерам заходити до центрального порту міста в рамках боротьби із забрудненням навколишнього середовища. За словами муніципальної влади, більшість судів не відповідають екологічним нормам міста.

Вони посилаються на дослідження 2021 року, яке показало, що один круїзний лайнер на добу виробляє обсяги оксидів азоту, що дорівнює вихлопам 30 тисяч вантажівок.

Центральний круїзний термінал у центрі міста, що сусідить з головним залізничним вокзалом, незабаром буде повністю закритий.

Досі він обслуговував близько 100 лайнерів на рік. Сотні людей залишаться без роботи, і поки що неясно, які передбачені компенсації.

У мерії кажуть, що, крім користі для навколишнього середовища, відмова від круїзного судноплавства також забезпечить різке скорочення туристів на вулицях Амстердаму, що також є одним із пріоритетних завдань політиків.

Нещодавно представниця ліволіберальної партії D66 Ілана Рудеркерк порівняла пасажирів круїзних лайнерів із навалою сарани. Така риторика обурила інших політиків, але мер Амстердаму Фемке Халсема, хоч і не підтримує таких різких виразів, згодна, що місто нічого не виграє від такого роду туризму.

За її словами, пасажири лайнерів сходять на берег всього на кілька годин і за цей час встигають лише поїсти в мережевих закладах, часу на відвідування музеїв чи ресторанів у них не залишається, що не приносить ні міській скарбниці, ні приватному бізнесу жодної вигоди.

Місто проти хлопчаків

Містяни вже давно скаржаться на те, що Амстердам стає все менш придатним для життя через натовп приїжджих і галасливих заходів, особливо в центральних районах.

У лютому цього року муніципалітет запровадив заборону на вживання марихуани у найпопулярнішому у туристів кварталі Червоних ліхтарів. Міра набула чинності у середині травня.

Крім того, заклади секс-індустрії тепер мають закриватися о третій годині ранку.

У березні міська влада запустила онлайн-кампанію, яка закликає молодих людей відмовитися від планів проведення хлопчаків в Амстердамі. Особливо це популярно у британців та бельгійців.

Репутація міста цілодобових вечірок приваблює до Амстердама приблизно 20 млн туристів на рік за чисельності населення міста 2,4 млн осіб, включаючи передмістя.

Подібне співвідношення створює величезне навантаження на багато сфер життя міста, кажуть у мерії.

Проте влада не має наміру відібрати у Амстердаму його статус міста розваг. Навпаки, у рамках окремого проєкту вони мають намір вивести його нічне життя нового рівня.

Ідея полягає у відкритті нових нічних клубів з якоюсь творчою складовою, наприклад, для музикантів-початківців і під нічні вернісажі молодих художників.

Влада міста готова віддати під цей проєкт покинуті тунелі, гаражі та інші майданчики муніципального значення, що не використовуються.