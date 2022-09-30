Подорожчає все: яким буде гірськолижний сезон у Європі

Енергетична криза та зростання цін на електроенергію ставить під загрозу гірськолижний сезон у Європі. Туристів чекає підвищення цін на проживання та скіп-паси та закриття витягів.

Скі-паси подорожчають на 10%

Гірськолижні курорти Європи готуються заощаджувати. Загальноєвропейська політика щодо енергозбереження та зростання цін на енергоресурси змушують уповільнювати швидкість підйомників або навіть вимикати їх, а також знижувати температуру на об’єктах туристичної інфраструктури.

За повідомленнями європейських ЗМІ, через інфляцію та енергетичну кризу ціни на скі-паси на альпійських курортах збільшаться в наступному сезоні на 6%-10%.

Через неможливість сплатити величезні рахунки за електроенергію багато операторів гірськолижних витягів будуть змушені закритися. У свою чергу це вплине на всю гірськолижну інфраструктуру, включаючи лижні школи, ресторани та готелі.

Багато Французьких гірськолижних курортів не хочуть відкриватися

За даними галузевої французької асоціації Domaines Skiables de France (DSF), у Франції є близько 300 гірськолижних курортів, розташованих на 6 гірських масивах. Разом понад 120 000 робочих місць (готелі, ресторани, магазини, школи) тощо) залежать від відкриття гірськолижних курортів.

Однак поки що не ясно, чи зможуть усі гірськолижні курорти заробити цієї зими: поки що компанії, що входять до DSF, не можуть підписати новий контакт з енергетиками. Нові рахунки за електроенергію становитимуть від 20% до 25% обороту курортів – порівняно з 5% нині.

«Крисельні витяги вважаються у Франції засобом пересування, як автобуси чи метро. Тому, на жаль, вони повинні відкритися», – каже Енн Марті, заступник генерального директора Altiservice та президент DSF.

Компанія Altiservice управляє гірськолижними станціями Сен-Ларі та Фон-Роме. За оцінками Марті, рахунки Altiservice за електроенергію в майбутньому зимовому сезоні зростуть з 2 млн. євро до 15 млн. євро.

Нинішні ціни на електроенергію є “величезною перешкодою”, погоджується і Фабріс Буте, генеральний менеджер групи SATA, яка керує витягами на кількох гірськолижних курортах у Франції. Рахунки за електроенергію цієї групи збільшаться приблизно з 2 до 20 мільйонів євро.

Щоб заощадити, деякі гірськолижні схили в непикові періоди обслуговуватимуться однією канатною дорогою, а не двома. Швидкість інших витягів буде знижена.

«Рахунки за електроенергію зазвичай становлять близько 5% нашого бюджету. Але за таких цін на електроенергію вони становитимуть уже чверть бюджету. Якщо такий розклад збережеться, ми просто не зможемо залишатися відкритими цієї зими, тому що не зможемо сплачувати рахунки за електроенергію», – заявив у телеефірі Себастьєн Жіро, представник популярного курорту Віллар-де-Ланс в Альпах.

За його словами, якщо якийсь гірськолижний курорт доведеться закрити, це матиме величезний «хвильовий» ефект: гірськолижний туризм приносить до 80% доходів бізнесу та мешканців околиць будь-якого курорту. Жиро вважає, що влада зараз просто ще не розуміє, наскільки серйозними будуть наслідки.

На європейських курортах дорожчає світло, опалення і проживання

У Швейцарії цієї зими також очікується зниження енергоспоживання на витягах – щонайменше на 20%. Це також спричинить зниження швидкості підйомних ліній. Крім того, у Швейцарії обмірковують можливість відмови від вечірнього та нічного катання на лижах – треба заощаджувати на висвітленні трас.

В Італії ситуація практично нічим не відрізняється.

“Витрати на електроенергію зросли на 300%, тому жодна компанія не може експлуатувати свої витяги, не підвищуючи ціни на скі-паси”, – розповідає Дієго Клара, представник Dolomiti Superski.

“Житло та готелі для туристів також помітно дорожчає, оскільки готелі та квартири тепер платять набагато більше за опалення та освітлення”, – додав Клара.

На Норвегії відбулося десятикратне збільшення вартості електроенергії для гірськолижних курортів. У умовах, за оцінками галузевих об’єднань постачальників послуг, закриється кожен третій об’єкт у цих курортних зонах.