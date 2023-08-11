Пізанська вежа продовжує відновлюватись

Пізанська вежа в Італії, чия перша кам’яна кладка була зроблена точно 850 років тому, продовжує виправляти свою похилу позицію.

Цю інформацію підтвердила представниця комплексу пам’яток на головній площі Пізи Матільда Меуччі.

За її словами, “вежа залишається у відмінному стані і, як і раніше, зменшує свій кут нахилу. Цей процес ретельно моніториться як із землі, так і за допомогою супутників. Щороку рівень нахилу знижується на кілька десятих міліметрів”.

Святкування на честь 850-річчя з моменту заснування цієї пам’ятки проходитимуть протягом усього року і включатимуть семінари, виставки та музичні концерти.

Нагадаємо, 1990 року вежу довелося закрити для відвідувачів через ризик обвалення. З того часу було проведено роботи зі зміцнення фундаменту та встановлення контрваг. 2001 року Пізанська вежа була знову відкрита для відвідувань.