Мандрівники з різних країн світу одноголосно назвали культову італійську пам’ятку «пасткою для туристів», а місто, в якому вона знаходиться, — «смердючим сміттєзвалищем». Йдеться про Пізанську вежу в місті Піза.

Згідно з численними коментарями сервісу TripAdvisor, відома на весь світ падаюча дзвіниця, всупереч своєму важливому статусу в італійській культурі, виявилася не настільки привабливою для багатьох туристів, які відвідали місто Піза.

Незважаючи на величну архітектуру будівлі та її історичну цінність, гості з різних країн світу залишали переважно негативні відгуки після відвідування цієї пам’ятки. Коментарі на популярному туристичному ресурсі TripAdvisor — суцільне розчарування та критика стосовно Пізанської вежі та самого міста.

Одна з туристок назвала Пізу «пасткою для туристів», додавши, що місто навколо вежі є «смердючим звалищем». Її слова відобразили загальну думку багатьох туристів, які наголосили на своєму негативному досвіді взаємодії з туристичними точками міста.

Інші мандрівники теж не залишилися осторонь. Вони також поділилися своїми неприємними враженнями. Так, дівчина з Ірландії висловила невдоволення погано позначеними вказівниками та грубим обслуговуванням персоналу. Відвідувач із Саудівської Аравії назвав Пізанську вежу «туристичною пасткою» і попередив про можливі шахрайські схеми в місті.

Навіть ті, хто приїхав із великими очікуваннями, залишилися глибоко розчарованими. Наприклад, туристка зі США зізналася, що віддала б перевагу навіть посваритися з сім’єю, але не вирушати ще раз до Пізанської вежі. А голландський мандрівник описав район Площі чудес, де височіє будова, як «переоцінене» та «потворне місце» з погляду поводження з туристами. «Жахливо переоцінена пастка для масового туризму. Можливо, це найпотворніше місце з погляду гостинності та утисків туристів. Слідкуйте за тим, з ким розмовляєте, та тримайте руку в кишені. Плануйте поїздку туди лише на годину, щоб швидко оглянути вежу та гарний собор», — порадив він.

Водночас інший мандрівник назвав вежу «неймовірно чарівною та величною спорудою», але порадив приїжджати туди у травні та вересні, коли погода тепла і менша за туристів.

Довідка: Пізанська вежа – це історична дзвіниця, розташована поряд із кафедральним собором у Пізі. Вона була розпочата у 1173 році і будувалася понад 199 років. Башта прославилася своїм нахилом, викликаним м’яким ґрунтом під фундаментом. Нахил почав виявлятися ще під час будівництва через нестійкі ґрунтові умови. Сьогодні кут нахилу становить близько 3,97 градусів. Незважаючи на відчуття, що будова падає, вежа залишається відкритою для відвідування. Це одне з найвідоміших і найбільш відвідуваних туристичних об’єктів у світі.