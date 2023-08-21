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Італія робить ставку на туризм залізницею з мальовничими місцями та шикарними ретропоїздами

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Італія робить ставку на туризм залізницею з мальовничими місцями та шикарними ретропоїздами

Національна компанія залізниць Італії оголосила про запуск програми, метою якої є розвиток високоякісних подорожей потягами. Цей крок допоможе впоратися з потоком туристів, які приїжджають до Італії щорічно, і збагатити варіанти відпочинку в країні.

У 2022 році більш ніж 56 мільйонів туристів відвідали Італію, і показники 2023 вже перевищили рівень до пандемії. У цьому контексті італійська туристична сфера вирішила активно розвивати подорожі потягами.

Нещодавно компанія державних залізниць Італії Ferrovie dello Stato (FS) анонсувала програму “FS Treni Turistici Italiani”, націлену на розвиток стійких та якісних залізничних подорожей.

Згідно з цією програмою, будуть створені спеціальні маршрути, що включають як відомі, так і приховані автентичні місця. Уздовж цих маршрутів мандрівники зможуть насолоджуватись красою італійської природи, що охоплює узбережжя та гористі місцевості. Вони також зможуть насолодитися різноманітністю смаків італійської кухні з різних регіонів.

Планується запропонувати три категорії подорожей:

1. “Розкішний відпочинок”: Туристи переміщатимуться Італією на розкішному поїзді Venice Simplon-Orient-Express, який вважається вишуканим у світі поїздом. До нього приєднається експрес-поїзд La Dolce Vita, який до кінця 2024 року з’єднає Рим та Париж.

2. Експреси та історичні поїзди: Вони будуть слідувати за маршрутами середньої та великої дальності. До цієї категорії також увійдуть нічні поїзди, де мандрівники зможуть комфортно переночувати під час переїздів між містами.

3. Об’єднані маршрути: Туристи будуть переміщатися Італією з використанням як регіональних поїздів, так і автобусів. Ця категорія передбачає подорожі маленькими містами і менш відомими напрямками по всій країні.

Авторка туристичної компанії Travel Italian Style, Кассандра Санторо, підкреслює, що більшість її клієнтів шукають яскраві враження і незабутні емоції, і подорожі на поїздах мають величезний потенціал для задоволення цих потреб.

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