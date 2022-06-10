На популярний Іспанський курорт обрушились масштабні пожежі: почалась евакуація туристів

Лісові пожежі на популярному середземноморському курорті Коста-дель-Соль (курорти Малага, Марбелья, Бенальмадена, Естепона), які іспанські ЗМІ встигли назвати «апокаліптичними», призвели до термінової евакуації тисяч туристів та місцевих жителів. А для районів, куди кинувся вогонь, випущено попередження “готуватися до можливого превентивного виселення”.

У владі стихії виявилися насамперед улюблені туристам курортні пункти Бенахавіс та Монтемайор. Саме звідси влада посмішила евакуювати людей.

Пожежа спалахнула близько 15:00 години дня 8 червня в муніципалітеті Пуджерра. За твердженням експертів, пожежа схожа на ту, яка обрушилася на цей район у вересні 2021 року.

Близько 140 пожежників боролися з вогнем у середу, влада підняла рівень тривоги з одного до двох у середу ввечері. Офіційні особи також закликали залучити військових, щоб допомогти впоратися з жахливим полум’ям на курорті Коста-дель-Соль.

Президент андалузької хунти Хуанма Морено написав у Twitter, що троє пожежників отримали поранення внаслідок пожежі. В офіційному Twitter-акаунті служби гасіння лісових пожеж INFOCA було опубліковано повідомлення наступного змісту: «Під час виконання завдань з гасіння вогню троє пожежників отримали поранення. В одного з них опіками уражено 25 відсотків тіла – потерпілого перевели до лікарні Малаги».

Жителям Монтемайора, Бенахавіса та гольф-клубу Марбельї було наказано евакуюватися зі своїх будинків та готелів. На збори військові виділили лише годину. Проте за даними місцевих газет, вогонь поширюється швидко, тому в зоні небезпеки опиняються інші прибережні райони і туристи, які там відпочивають. Йдеться про тисячі людей.

Один із туристів-очевидців того, що відбувається, розповів місцевим ЗМІ наступне: «Я бачив вогонь спочатку в одній точці, а потім в іншій, і незабаром з’явився третій, було багато диму, що виходить із трьох різних джерел».

Полум’я та дим було видно з популярних туристичних районів Естепони та Марбельї у середу. Високі температури та сильний вітер у провінції Малага створили умови для поширення вогню.

Наведемо ще коментарі очевидців: «В даний час ми знаходимося в Ідабі, де хмара попелу почала покривати небо, а зверху на нас летять маленькі шматочки попелу», «Сьогодні ввечері клуби апокаліптичного диму над Естепоною (провінція Малага) закривають сонце».

Інформаційний обліковий запис El Batefuegos попередив людей не використовувати дрони для зйомки пожежі: «Зображення з безпілотника вражають, але пам’ятайте, що вони не можуть літати в повітряний простір лісової пожежі. Ви можете серйозно перешкодити повітряним операціям та поставити під загрозу багато життів». Крім того, експерти закликали туристів не використовувати автомобільні дороги без гострої необхідності, оскільки будь-якої миті може знову знадобитися коридор для евакуації великої кількості людей. «Готуйтеся до можливого превентивного виселення», – попередили рятувальники та порадили туристам та мешканцям дотримуватися порад місцевої влади.