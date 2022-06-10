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ІспаніяТуризм

На популярний Іспанський курорт обрушились масштабні пожежі: почалась евакуація туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

Лісові пожежі на популярному середземноморському курорті Коста-дель-Соль (курорти Малага, Марбелья, Бенальмадена, Естепона), які іспанські ЗМІ встигли назвати «апокаліптичними», призвели до термінової евакуації тисяч туристів та місцевих жителів. А для районів, куди кинувся вогонь, випущено попередження “готуватися до можливого превентивного виселення”.

У владі стихії виявилися насамперед улюблені туристам курортні пункти Бенахавіс та Монтемайор. Саме звідси влада посмішила евакуювати людей.

На популярний Іспанський курорт обрушились масштабні пожежі: почалась евакуація туристів
twitter El batefuegos

Пожежа спалахнула близько 15:00 години дня 8 червня в муніципалітеті Пуджерра. За твердженням експертів, пожежа схожа на ту, яка обрушилася на цей район у вересні 2021 року.

Близько 140 пожежників боролися з вогнем у середу, влада підняла рівень тривоги з одного до двох у середу ввечері. Офіційні особи також закликали залучити військових, щоб допомогти впоратися з жахливим полум’ям на курорті Коста-дель-Соль.

Президент андалузької хунти Хуанма Морено написав у Twitter, що троє пожежників отримали поранення внаслідок пожежі. В офіційному Twitter-акаунті служби гасіння лісових пожеж INFOCA було опубліковано повідомлення наступного змісту: «Під час виконання завдань з гасіння вогню троє пожежників отримали поранення. В одного з них опіками уражено 25 відсотків тіла – потерпілого перевели до лікарні Малаги».

На популярний Іспанський курорт обрушились масштабні пожежі: почалась евакуація туристів
twitter El batefuegos

Жителям Монтемайора, Бенахавіса та гольф-клубу Марбельї було наказано евакуюватися зі своїх будинків та готелів. На збори військові виділили лише годину. Проте за даними місцевих газет, вогонь поширюється швидко, тому в зоні небезпеки опиняються інші прибережні райони і туристи, які там відпочивають. Йдеться про тисячі людей.

Один із туристів-очевидців того, що відбувається, розповів місцевим ЗМІ наступне: «Я бачив вогонь спочатку в одній точці, а потім в іншій, і незабаром з’явився третій, було багато диму, що виходить із трьох різних джерел».

Полум’я та дим було видно з популярних туристичних районів Естепони та Марбельї у середу. Високі температури та сильний вітер у провінції Малага створили умови для поширення вогню.

Наведемо ще коментарі очевидців: «В даний час ми знаходимося в Ідабі, де хмара попелу почала покривати небо, а зверху на нас летять маленькі шматочки попелу», «Сьогодні ввечері клуби апокаліптичного диму над Естепоною (провінція Малага) закривають сонце».

На популярний Іспанський курорт обрушились масштабні пожежі: почалась евакуація туристів
twitter El batefuegos

Інформаційний обліковий запис El Batefuegos попередив людей не використовувати дрони для зйомки пожежі: «Зображення з безпілотника вражають, але пам’ятайте, що вони не можуть літати в повітряний простір лісової пожежі. Ви можете серйозно перешкодити повітряним операціям та поставити під загрозу багато життів». Крім того, експерти закликали туристів не використовувати автомобільні дороги без гострої необхідності, оскільки будь-якої миті може знову знадобитися коридор для евакуації великої кількості людей. «Готуйтеся до можливого превентивного виселення», – попередили рятувальники та порадили туристам та мешканцям дотримуватися порад місцевої влади.

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