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Визначено 99 найгірших і найкращих пам’яток світу, результати виявилися несподіваними

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Оголошено рейтинг міст Європи для туристів за співвідношенням ціна-якість

99 найгірших і найкращих пам’яток світу представила у своєму рейтингу компанія Stasher, яка володіє мережею камер зберігання багажу по всьому світу, і результати виявилися несподіваними.

Аналітики спиралися на оцінку туристів, дану в популярних туристичних агрегаторах, а також деякі інші критерії. Досить сказати, що на першому місці опинився будинок Парламенту в Будапешті, відомий символ угорської столиці. А на «найгіршому» 99 місці опинилася Голлівудська алея слави у Лос-Анджелесі.

Як критерії відбору використовувалися відгуки на Tripadvisor, а також у Google, а також середній рейтинг на Booking.com. Крім того, при складанні рейтингу враховувалися такі критерії як кількість згадок та переглядів у соцмережах, відстань від найближчого аеропорту та безпека туристів за рейтингом Global Peace Index країни, що приймає.

У підсумку у будівлі угорського Парламенту, що посів перше місце, набралося 7,34 бала з 10, при цьому дослідники відзначають, що 93,4% його відгуків на Tripadvisor є «дуже хорошими» або «відмінними», а присвячений будівлі ролик у TikTok був переглянутий 887 мільйонів разів — і це число продовжує зростати.

Друге місце посів паризький Діснейленд із результатом 7.17 балів, на третьому Блакитна лагуна в Ісландії — 7.15. Також у першій п’ятірці площа Іспанії у Севільї та Ангкор Ват у Камбоджі. До першої десятки увійшли також Собор Святого Петра в Римі, Ель Атенео Гранд Сплендід в Аргентині, Афінський Акрополь, музей Нової Зеландії та знаменита статуя Ісуса Христа у Бразилії.

Перерахуємо і “аутсайдерів” рейтингу. На 99-му місці — як уже згадувалося, голлівудська «алея зірок». Сусідить вона з Великим Базаром Стамбула, який посів 98 місце та мавзолеєм Тадж-Махал в Індії на 97 місці.

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