Всі розділи
ГоловнаІспаніяВ Іспанії туристів на велосипедах штрафуватимуть за певний предмет на голові на...
ІспаніяТуризм

В Іспанії туристів на велосипедах штрафуватимуть за певний предмет на голові на 200 євро

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Іспанї туристів на велосипедах штрафуватимуть за певний предмет на голові на 200 євро

Черговими штрафами для туристів “поповнила” асортимент Іспанія. Окрім штрафів за появу в плавках поза пляжем, за гучні тусовки, за вживання алкоголю на вулиці, а також за ще цілу низку типових для туристів порушень, тепер відпочиваючих на велосипедах штрафуватимуть за певний предмет на голові на 8200 тисяч у гривневому еквіваленті. Йдеться про навушники: штраф за їзду велосипедом у навушниках складе понад 200 євро, що й становить близько 8200 тисяч гривень.

Причина, як заявляє видання SchengenVisaInfo.com, турбота про безпеку туристів. Як заявила керівник групи Cycle SOS Олена Фарнелл у чинному іспанському законодавстві, зазначається, що люди не можуть їздити велосипедом, слухаючи музику через навушники.

«Велосипедисти, спіймані в навушниках, можуть заплатити штраф у розмірі 200 євро», — наголосила вона, також вона додала, що закони прийняті з метою безпеки, оскільки навушники не дозволяють водіям чути інші звуки на дорозі.

«Носіння навушників під час їзди на велосипеді може становити загрозу безпеці для вас та інших учасників дорожнього руху. Прослуховування музики ставить під загрозу здатність велосипедиста чути звуки, що оточують, навіть сирени машин екстрених служб», — заявила експерт. Також музика заглушує «сигнали транспортних засобів та крики пішоходів».

«Відсутність навушників дозволяє велосипедистам краще усвідомлювати своє оточення, тим самим допомагаючи їм їздити велосипедом безпечніше, що зведе до мінімуму кількість дорожньо-транспортних пригод», – додала вона.

До речі, штраф за їзду в навушниках можна отримати також в Італії та Португалії. Але тут є спосіб його обійти – якщо турист зніме один навушник, йому не доведеться зіткнутися зі штрафом у розмірі близько 160 євро.

Нагадаємо, раніше DIP повыдомляв, в італійському місті Портофіно місцева влада заборонила туристам затримуватися для фото в низці популярних місць, наприклад, на площі біля бухти, подробиці тут.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В Італії штрафуватимуть повільних туристів

Італія
Як повідомляє The Times, в італійському місті Портофіно місцева...

На Кіпрі вводять величезні штрафи для туристів, а деяких садитимуть за ґрати

Кіпр
Драконівськими штрафами та ризиком загриміти за ґрати пригрозила влада...

В Італії турист не зрозумів, куди потрапив і був оштрафований на 500 євро

Італія
Серйозний штраф за порушення італійських законів і за проїзд...

В Іспанії туристів на пляжі штрафують на 150 євро за будівництво пісочних споруд

Іспанія
Туроператори та турагентства попереджають своїх клієнтів перед поїздкою до...

У Єгипті опублікувало попередження туристів про тюремне ув’язнення та штраф у 1 млн гривень

Єгипет
Про Закон про охорону старовин нагадали туристам у Міністерстві...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму